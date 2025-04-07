AKP’li Gelibolu Belediye Başkanı, CHP’li meclis üyesi konuşurken mikrofonu kapattı!
AKP’li Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediye meclisinde eylemlere katılan gençlerin tutuklanmasını eleştiren CHP’nin Gelibolu Belediye Meclis Sözcüsü Deniz Cankara’nın konuşmasını mikrofonu kapatarak engelledi.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediye meclisinde CHP’li üyenin konuşmasını tamamlamasına izin vermedi.
Gelibolu Belediyesi Meclisi’nde konuşan CHP’nin Meclis Sözcüsü Deniz Cankara, AKP’li Başkan Soyuak’ı eleştirdi. Cankara, kanunlara uymadığını söylediği Soyuak’a, “AKP siyaseti yapıyorsunuz, yargılanmayacağınızı biliyorsunuz” dedi.
Cankara, bu ülkede vatandaştan haraç alanların yargılanmadığını ancak anayasal haklarını kullanan gençlerin yargılandığını belirtti.
AKP’li Başkan Soyuak, Cankara’nın gündem dışı konuştuğunu iddia ederek mikrofonunu kapattırdı. Soyuak, bu engelin ardından “Hayırlı olsun” dedi.