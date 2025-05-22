AKP’li Güneş’ten demokrasi tanımı: İstemediğimiz şeyleri yaptırıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İsmail Güneş, Meclis’te görüşmelerine devam edilen torba kanunu savunurken “Bu kadarı da olmaz” dedirten ifadeler kullandı.

Torba kanun teklifinde yer alan ve rektör atamalarının Cumhurbaşkanı’nca gerçekleştirilmesini hükme bağlayan düzenlemeyi savunan AKP’li Güneş'in demokrasi tanımı tepki çekti.

“DEMOKRASİ İYİ BİR ŞEY AMA..."

Güneş, rektörlerin üniversitelerin mütevelli heyetlerinin önerdiği isimler arasında gerçekleştirilen seçim ile belirlendiği sistemin çeşitli zafiyetleri olduğunu savundu. Rektörlerin, baskı altında yanlış kararlar verebildiğini savunan Güneş, şunları söyledi:

“Demokrasi iyi bir şey ama bazen baskıyla istemediğimiz şeyleri yaptırıyor. Biz de seçimle geldik ama EYT doğru bir şey miydi? Ülkemi seviyorum, vatanımı seviyorum ve ülkem daha iyi nasıl olabilir diye düşünüyorum. Biz 22 yıldır iktidarız ve dolayısıyla bu halk bize yetki vermiş.”