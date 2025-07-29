AKP’li hakkında taciz iddiası

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde, geçtiğimiz hafta AKP’li Belde Başkanı Fikret Kara hakkında 16 yaşındaki bir erkek çalışanın cinsel taciz suçlamasında bulunduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, şikâyetçi genç, Kara’nın sahibi olduğu kahvehanede çalışıyordu. Genç çalışanın şikâyeti üzerine gözaltına alınan Kara, çıkarıldığı mahkemece “delil yetersizliği” gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Taciz suçlamalarını reddeden Kara hakkında adli soruşturma başlatıldı. B.G. isimli mağdurun beyanları doğrultusunda süren soruşturmanın, Kara’nın tutuksuz yargılanması şeklinde ilerleyeceği belirtildi. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından AKP teşkilatında hareketlilik yaşandı. Kara’nın görevden alındığı ve yerine Karapınar Belediye Meclis Üyesi Bayram Soyay’ın atandığı ileri sürüldü.

Konu hakkında görüştüğümüz AKP Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan “Fikret Kara, bu olayın ortaya çıkmasından önce, 10 Temmuz tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Bu olaydan sonra görevden alınma durumu söz konusu olmadı. Olayı daha sonra öğrendik. Konu şu anda yargıya intikal etmiş durumda” açıklamasında bulundu.