AKP’li Hilmi Türkmen yargılanacak!

Defalarca soruşturma izni verilmeyerek korunan eski Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen, “Görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanacak. Avukat Cingil ise “Türkmen ilk cezasını bu davadan alacak” dedi.

İsmail ARI

İki dönem boyunca Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve 31 Mart yerel seçimlerini kaybeden AKP’li Hilmi Türkmen’in yargılanmasının önü açıldı.

Faruk Kıyım isimli bir yurttaş, Hilmi Türkmen ile belediye yöneticileri Bayram Kaya, Duran Kurnaz, Abdullah Ayaz ve Volkan Raşit Özcan hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçunu işlediklerini belirterek şikâyetçi olmuştu. Sahibi olduğu arazi üzerindeki kaçak yapıları yıkmayan belediye yöneticilerinin suç işlediği belirten Kıyım, bu yapılara göz yumulduğunu ifade etti.

Ancak ilk derece mahkemesi, Türkmen ile “Yıkılacak bina çok fazlaydı ve belediyenin olanakları sınırlıydı” şeklinde savunma yapan belediye yöneticileri hakkında beraat karar verdi.

Kıyım’ın beraat kararına itirazını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi ise Bayram Kaya, Duran Kurnaz, Abdullah Ayaz ve Volkan Raşit Özcan'ın görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiğine yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ancak mahkeme, Hilmi Türkmen’in yeniden yargılanmasına karar verdi.

2 Mayıs’ta verilen bu kararın gerekçesi ise “Türkmen’in ilk yargılamadaki duruşmada savunmasının alınmaması, yazılı şekilde beraat hükmü kurulmasının hukuka aykırı olması” şeklinde açıklandı. Kıyım’ın başvurusunun yerinde olduğuna vurgu yapılan kararda Türkmen için hükmün bozulmasına karar verildiği belirtildi.

İLK CEZASINI ALACAK

Faruk Kıyım’ın avukatı Onur Cingil ise BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Müvekkilimin uzun yıllardır süren bir mücadelesi var. Babası ile başlayan mücadele müvekkilimle devam etti. Belediye Başkanı birçok garibanı kentsel dönüşüm adı altında, rant alanı açmak için evinden etti, polisler eşliğinde skandal görüntülere imza attı. Müvekkilimin sürecinde de birçok hukuksuz işlem yaptı. Uzun süre sonra yargılama başladı ve dönemin sanık Belediye Başkanı Hilmi Türkmen mahkeme huzuruna hiç çıkmadı ve sanıkların da çoğu gelmedi. Böyle bir yargılama ortamında beraat kararı verildi. Biz bu kararın döneceğini biliyorduk, istinaf mahkemesi kararı bozarak ‘hukuka aykırılık var ve sanıkları cezalandırman gerekmekte’ dedi. Eski Belediye Başkanı Türkmen’in bu yargılama sonucunda cezalandırılacağı görülüyor. Diğer ihale vb. gibi işlemler için ceza alır mı bilemiyoruz ama ilk cezasını bu davadan alacak.”

SÜLEYMAN SOYLU KORUMUŞTU

AKP’li Süleyman Soylu da İçişleri Bakanı olduğu dönemde Hilmi Türkmen için soruşturma izni vermemişti. Üsküdar Belediyesi’nin Ensar Vakfı bağlantılı şirkete milyonlarca liralık ihale vermesi yargıya taşınmış fakat Soylu 2022 yılında bu soruşturmayı engellemişti.