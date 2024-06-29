AKP’li isim de eyleme çıkmış

Haber Merkezi

DEM Parti Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi’nde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 2019 yılında belediyeye atanan ve yaptığı usulsüzlükler nedeniyle davalık olan AKP’li Hüseyin Beyoğlu tarafından usulsüz bir şekilde işe alınan birçok ismin işine son verildi.

Söz konusu kişilerin büyük bölümü ise, AKP’li yöneticilerden oluştu. Belediyeden çıkarılan bazı bankamatik işçileri, önceki gün AKP’li yöneticilerle birlikte Hizmet İş Sendikası öncülüğünde belediye bahçesinde bir araya geldi. Yüzlerce polisin eşlik ettiği kişiler arasında AKP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Kızoğlu da yer aldı.