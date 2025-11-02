AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Gebze'deki ihmalleri değil Özgür Özel'i dert edindi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dört kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bina çökmesinin yankıları hâlâ sürüyor. Binanın çökmesinden sonra önlem olarak 16 tane bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltılmıştı. AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise katıldığı toplantıda olaya neden olan ihmaller zinciri yerine Özgür Özel’i gündem haline getirmeyi tercih etti.

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sert ifadelerle hedef aldı. Özel’i “müfteri” olmakla suçlayan Büyükakın, Özel’in geçmişteki iddialarını ispatlaması halinde istifa edeceğini söyledi.

“SEN MÜFTERİSİN”

Tahir Büyükakın, 29 Ekim’den bu yana Gebze’de yaşanan gelişmeleri aktardığı konuşmasında Özgür Özel’in kendisi ve belediyesi hakkında yönelttiği eleştirilere tepki gösterdi. Özel’i koltuğuna “göbekten bağlı” olmakla itham eden Büyükakın şu ifadeleri kullandı:

“Onunla hâlâ kapanmamış bir mevzumuz var. Önce onu hatırlatayım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserleri gündeme geldiğinde onun üstünü kapatmak, konuşturmamak için dedi ki, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon liraya sanatçı getirdi.' Ben kameraların karşısında kendisine 'Sayın Özgür Özel eğer bunu ispatlarsan ben derhal istifa edeceğim. Sen zaten istifa etmezsin. O koltuğa göbekten bağlısın. Böyle bir zamanda bize siyaseti konuşturduğunuz için sizi kınıyorum. Böylesine acının yaşandığı bir günde kendi hesabınızı yaptığınız için sizi gerçekten kınıyorum. Memlekete bir hayrınız yok bari susun gölge yapmayın. Bir kez daha buradan tekrar ediyorum. O yalanını ispat et yoksa müfterisin.

O zaman sana son derece nezih bir dille, kendi hakkımı savunmak için bunu söyledim. Benim niyetim CHP Genel Başkanına laf söylemek değil. Ama benim yönettiğim belediyeye dil uzatıyorsa ağzından çıkanı kulağın duysun derim. Ağzından çıkanı kulağın duyacak. Ettiğin lafın hesabını vereceksin. Sen müfterisin, önce bu yaftadan bir kurtul, ondan sonra konuş.”