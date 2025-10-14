AKP’li meclis üyesi kadın güvenliği darp etti

Geçtiğimiz dönem AKP milletvekili adayı olan ve aynı zamanda AKP Sultangazi Belediyesi Meclis Üyesi ile Sultangazi Belediyesi iştiraki SUGAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz Durmuş, bir alışveriş merkezinde görev yapan kadın güvenlik görevlisini darp etti.

Olay, Sultangazi Belediyesi binasının zemin katında yer alan Neva Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş güvenlik kontrol noktasında X-Ray cihazından geçmeyi reddetti. Bunun üzerine görevli kadın güvenlik personeli Durmuş’u prosedür gereği uyardı. Ancak uyarıya sinirlenen Durmuş’un “Sen beni tanımıyor musun?” diyerek kadına fiziksel müdahalede bulundu.

Önceki dönem CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, “AKP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Durmuş, bir güvenlik görevlisi kadını iterek ‘Sen beni nasıl tanımazsın?’ dedi. O görevli sizi tanımıyor olabilir ama biz sizi tanıyoruz… O makamı taşıyamıyorsunuz! Emekçi bir kadın görevliye karşı yapılan bu hareket, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin ve kadın emeğine saygısızlığın geldiği üzücü noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor. Ayrıca, Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı sıfatını da taşıyan bu şahsa karşı, tüm duyarlı Malatyalı hemşehrilerimizi sessiz kalmamaya davet ediyorum. Bu hadsizliğe göz yumulmamalı. AKP İlçe Başkanı İmdat Kamacı’yı ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’u da, bu meclis üyesinin istifasını talep etmeye çağırıyorum” dedi.

Yılmaz Durmuş ise yaptığı açıklamada, “Aslında yaşanan bu üzücü olayın ardında ailemle birlikte güvenlik görevlisi kıymetli kardeşim ile karşılıklı helalleşme sağlanmış olup ve abi kardeş çerçevesinde kırgınlıklar giderilmiştir” ifadelerine yer verdi.