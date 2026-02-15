AKP’li Mehmet Özhaseki sabah yayımlanan haberi öğlen erişime engelletti

BirGün’ün dün sabah “AKP’li Özhaseki’ye şantaj: 1 milyar TL istediler” başlığıyla yayımlanan haberi saatler içinde erişime engellenerek yok edildi.

“Özhaseki’nin kendisine videoyla şantaj yapılarak 1 milyar TL istendiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu ve bir kadın tutuklandığı” ifade edilen haber için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı AKP’li Mehmet Özhaseki erişim engeli talebinde bulundu.

Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği ise “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle” haber ve sosyal medya paylaşımları için erişim engeli kararı verdi. Bu kararla birlikte sabah yayımlanan haber öğlen erişime engellendi.

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1994 ve 1998 yılları arasında Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı, 1998 ve 2015 yılları arasında da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP Kayseri milletvekili olarak Meclis’e girdi. 2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde AKP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi.

Seçim döneminde “Seçimi Mansur Yavaş'ın kazanması durumunda evlere su faturalarını PKK ve DHKP-C militanlarının getireceği” iddiasıyla hafızalara kazınan Özhaseki, seçimi Mansur Yavaş'ın karşısında kaybetti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran 2023 tarihinde açıkladığı bakanlar kurulu listesinde yer alarak yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. 1 Temmuz 2024 tarihinde sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifasını duyurdu.