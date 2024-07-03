AKP’li Menemen Belediyesi’nde direnen işçilere müdahale

AKP’li Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan emekçilerin belediye önünde gerçekleştirdikleri eyleme polis, biber gazlı müdahalede bulundu.

Yerel seçimlerin ardından göreve gelen AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 400’e yakın işçiyi işten çıkardı.

Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler, 28 Mayıs tarihinden bu yana belediye binası önünde eylemlerini sürdürüyor.

Emekçilerin bugün eylemlerine devam etmek istedi.

İşe alınma taleplerini yineleyen işçiler, belediye meclis olağan toplantısına katılmak istedi fakat içeri alınmadı.

Belediye meclis üyelerinin içeri alınmasından sonra polis, işçilerin eylemine biber gazlı müdahalede bulundu.

“ANAYASAL SUÇ İŞLİYORSUNUZ”

Yaşanan olay sonrası Belediye İş Sendikası yaptığı açıklamada, “Muhatap bulma umuduyla, belediye yönetimine ulaşmak için yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kalmıştır. Başkan Aydın Pehlivan, lafa gelince ‘işçi için canımı veririm’ derken, sıra işçi hakları olunca açık açık, utanıp sıkılmadan, iş kanununu hiçe sayarak, işçinin canını almıştır. Geçmişte yargı kararı ile tahakkuk olan işçi alacaklarının ödenmesi konusunda, ‘Her mahkeme kararı uygulanacak diye bir şey yok, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan görüş isteyeceğiz’ diyerek, emekçileri hayal kırıklığına uğratmıştı. Unutmadık. Dün olduğu gibi bugünde Anayasal suç işliyorsunuz. Ve son dönemdeki hukuk tanımaz uygulamalar nedeniyle hukuk ve mahkeme kararlarını ayaklar altına alıyorsunuz. Emekçilerin de sabrının bir sınırı var. Siz bu sabrı zorluyorsunuz. ‘İşçi için canımı veririm’ diyen Sayın Başkan, canınız sizde kalsın, işçiye bir an önce işini, aşını geri verin yeter” denildi.