AKP’li Menemen Belediyesi’nde işçi kıyımı: “400 emekçiyi ekmeğinden ettiler”

AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 400 işçiyi işten çıkardı. Belediye İş Sendikası Çevre İlçeler Şube Başkanı Cumali Akay, “400 emekçiyi ekmeğinden ettiler. Buna karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Aycan KARADAĞ

Yerel seçimin ardından, belediyelerde işten atmaların ardı arkası kesilmiyor.

İzmir’de tek AKP’li belediye olan Menemen Belediyesi’nde işçi kıyımı yaşandı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 400 işçiyi işten çıkardı. Belediyeye bağlı Meta-Su şirketinde çalışan 325 emekçi ve belediye personeli 75 işçinin Kod-17 bahanesiyle işlerine son verildiği öğrenildi.

Belediye İş Sendikası Çevre İlçeler Şube Başkanı Cumali Akay, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, başkanvekili iken beş bine yakın işçi belediyeye aldı. Şimdi de tasarruf gerekçesiyle 400 emekçiyi ekmeğinden ettiler. Kod-17’yi sunarak işçilerin işlerine son verdiler. Bankamatik memurlarını ise işten çıkartmıyorlar. Biz burada yetkili sendikayız ve belediye başkanı, işçilere Hak-İş Sendikası’na geçirmek için zorladığını öğreniyoruz. İşten çıkartılan tüm emekçiler için mücadele edeceğiz. İşçilerin emeğine koruyacağız. Belediye ile görüşmelerimiz sürüyor. İşçilerin işe geri dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

BU KIYIMA SON VERİN

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey ise, “Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın işçi kıyımına tepki gösterdi. Özbey açıklamasında, “31 Mart yerel seçim sürecinde ‘işçi kardeşlerim’ diyerek Menemen sokaklarını arşınlayan Pehlivan seçim sonrası işçilerin ekmeğine göz dikti. Seçimi kazanmak için belediyeyi ‘bankamatik’ memurlarıyla dolduran Pehlivan tasarruf’u işçiden, emekçiden değil bankamatikçilerden yapmalıdır. Aydın Pehlivan’a çağrımızdır, Menemen için gece gündüz çalışan, alın teri döken işçiler başımızın tacıdır. Bu kıyıma son verin” dedi.