AKP’li Mesut Özil: Ben her zaman siyasetin içindeydim, siyasetten keyif alıyorum

AKP MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil, her zaman siyasetin içinde olduğunu ancak siyasete geç giriş yaptığını söyledi.

Özil, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ile birlikte Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Almanya’nun Düsseldorf kentinde düzenlediği sahur programına katıldı.

Buradaki programda gençlerin sorularını yanıtlayan Özil, "Belki Real Madrid'de de birkaç yıl daha oynayabilirdim. Orada yaşananlardan dolayı bırakmıştım. Kariyerimde birkaç yıl daha oynamak isterdim" dedi.

Özil, ilerde Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev alıp almayacağının sorulması üzerine, “Fenerbahçe hastası” olduğunu belirterek, "Ben Fenerbahçe maçlarını izleyerek büyüdüm. Ama görev almayı düşünmüyorum. Başka projeler var. Ama 'hayır' demiyorum. Her zaman Fenerbahçeli olacağım, her zaman destek vereceğim" diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI'MIZLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİMİZDE HAKKIMDA KAMPANYA BAŞLATTILAR”

AKP'de siyasete girmesine de değinen Özil, "Ben aslında her zaman siyasetin içindeydim. Futbol oynarken Cumhurbaşkanı'mızla fotoğraf çektirdiğimizde hakkımda kampanya başlattılar. Siyasetten keyif alıyorum" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AA

Mesut Özil, siyasete girmesine ilişkin futbolcu arkadaşlarından çok destek aldığını dile getirerek, "Bu konuda hatta geç kaldığımı söylediler. Çok daha önce siyasete girmem gerektiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Profesyonel olarak antrenörlük yapmayı düşünmediğini aktaran Özil, "Mesut Özil spor akademisi kuracağım. Ben gençlerle bir arada olmak, onların elinden tutup kendilerini, vatanlarını, milletlerini dünyada temsil etmelerini istiyorum. Türk futbolcuların dünya kulüplerinde görülmesi, hedefim bu şekilde" dedi.

“TÜRK FUTBOLCULARDAN YANAYIM”

Özil, Lionel Messi'yle karşılaştırdığında Cristiano Ronaldo'yu daha çok beğendiğini kaydederek, onunla beraber top oynadığını hatırlattı. Mesut Özil, "Ama ben Türk futbolculardan yanayım, onları destekleyip başarılı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

Özil, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmayı düşünmediğini söyledi.

Özil, Almanya hakkında bakış açısının değişmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alman medyasıyla sorunlar yaşadım. Almanya'yı seviyorum, burada ekmek paramı kazandım. Bana imkan verdiler, burada yetiştim. Ben de bazı günlerde yoruluyordum ama pes etmiyordum"

KILIÇ: DURUŞUNDAN HİÇBİR ŞEKİLDE FERAGAT GÖSTERMEDİ

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ise Mesut Özil'in zaman zaman eleştiriler aldığına dikkati çekerek "Fakat eleştirilerin karşısında dimdik bir şekilde durdu. Dimdik dururken de kendisini haksız olarak eleştirdiğini düşündüğü insanlara karşı da yine edep ile mukabele etti. Kendisini biraz da edep dışı eleştirenlere edebiyle cevap verdi, duruşundan hiçbir şekilde feragat göstermedi" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, "Başarının ve ortaya konmuş olan bir duruşun, edep ile konmuş olan duruşun karşısında hiç kimse duramaz. Yaşadığınız topluma, yaşadığınız ülkede en iyi katkıyı vererek eleştirilere en güzel cevabı bu şekilde verin diyorum" şeklinde konuştu.