AKP’li Mesut yine ters köşe

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

Muhalefetin girişimleriyle başlayan boykot hareketine iktidar cephesinden sert yanıtlar geldi. Çok sayıda bakanın boykota yönelik peş peşe tepki göstermesinin ardından bir paylaşım da geçtiğimiz günlerde AKP MKYK'sine katılan eski Almanya Ulusal Futbol Takımı oyuncusu Mesut Özil'den geldi. Başarır, 2 Nisan'da Türkiye genelinde uygulanacak ekonomik boykota yönelik tepki gösteren Mesut Özil'in paylaşımına "Yerli ve milli kardeşim; sen hangi milli takımda oynadın?" yanıtını verdi.

Özil, Başarır'ın paylaşımlarına yanıt olarak "Evet, Almanya Milli Takımı’nda forma giydim. Ancak vatanıma ve milletime olan bağlılığım, hiçbir zaman tartışma konusu olmamıştır ve asla olmayacaktır. Beni, şahsi çıkarlarını milletin menfaatinin önüne koyanlarla karıştırmayın. Bizlere düşen, bu millete layık olmak, onun hakkını ve emeğini korumaktır. Unutulmamalıdır ki, makamlar ve mevkiler, kişisel menfaat değil, milletin hizmet aracı olmalıdır" şeklinde konuştu.

Mesut o dönem yaşadıklarını kendi kitabında şu şekilde anlatmıştı: "2006 yılı baharında aileme sonunda kararımı açıkladım. Aynı yıl babamla Münster’deki Türkiye başkonsolosluğuna gidip Türk pasaportumu geri verdik. Daha sonra Alman pasaportu alabilmek için atılması gereken zorunlu bir adım bu. O zamana kadar Türk pasaportu benim için sıradan bir dokümandı sadece. Üstünde ismimin yazdığı ve bir fotoğrafımın olduğu, kaplanmış bir kâğıt sadece. Annem ile amcamın bu duruma üzülmüş olmalarından dolayı çok üzgündüm. Ama pasaportu geri vermek benim için duygusal bir mesele değildi. Hayattaki en büyük hayalim olan üst düzey bir futbolcu olmak için bunu yapmam gerektiğini düşündüm."