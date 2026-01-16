AKP’li milletvekilinin kuzeni uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "uyuşturucu" operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasında AKP İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın’ın kuzeninin de bulunduğu ortaya çıktı.

Dün yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, kamuoyuna yansıtılmayan isimlerden birinin AKP İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın’ın kuzeni ve AKP'li siyasetçi Aydın Ayaydın’ın yeğeni Mert Ayaydın olduğu öğrenildi.

Odatv'ye konuşan son yerel seçimde AKP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, şunları söyledi:

"Şaşkınım ben de sizlerden öğrendim, bu çocuk yurt dışında uzun süre kalan eğitim alan, temiz kültürlü birisi. Yani sigara dahi kullanmayan biri. Yani şu an emniyet aşamasında savcılığa henüz sevk edilmedi. Bizler de süreci takip ediyoruz. Bizim ailede bu tür şeyler görülmüş değil. Gözaltı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklamada yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz, Çok şaşkınım."