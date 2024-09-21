AKP’li müteahhit serbest

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerde yıkılarak binlerce yurttaşa mezar olan binalarla ilgili açılan davalar görülmeye devam ediyor. Hatay’da yıkılan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği Özkan Gold City Blokları’yla ilgili davanın üçüncü duruşması dün görüldü.

Duruşma dosyasına yeni gelen bilirkişi raporunda sanıkların kusurlu olduğu belirtilmesine rağmen mahkeme heyeti, AKP’li müteahhit Mehmet Özkan’ın da aralarında bulunduğu sanıkların tutuklanma talebini "adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmalarının daha ölçülü olacağı" gerekçesiyle reddedildi. Dava, 6 Aralık 2024’e ertelendi. Öte yandan Malatya’da yıkılan Kırçuval Otel’in davası da dün görülerek ileri bir tarihe ertelendi. Deprem davalarıyla diğer gelişmeler şöyle:

• Fazilet Apartmanı: 19 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın firari sanıkları Akın ve Ferihan Yağcı’nın, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen Ankara 3. Noterliği’ne giderek vekalet verdiği ortaya çıktı. Noter yetkilileri, "Biz sisteme kimlik bilgisini girince kimin aranmasının olup olmadığını bilemeyiz. Onlar işlemini yaptığı sırada polisler gelir. Bu kişiler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmadı" dedi. Yakınlarını kaybedenler tepki gösterdi.

• Tutar Yapı Sitesi: Adana’da 63 kişinin yaşamını yitirdiği sitenin C Blok davasında tutuksuz yargılanan teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya, itiraz üzerine dosyadan tutuklandı.

• Nilüfer Apartmanı: Hatay’da 56 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanla ilgili 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Hatay Valiliği’nin kararına, aileler itiraz etti.