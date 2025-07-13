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AKP’li Nurettin Canikli dava açmıştı: Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan’a hapis cezası

Ölümü hâlâ aydınlatılmayan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, eski AKP'li vekil Nurettin Canikli'nin açtığı hakaret davası sebebiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel
  • 13.07.2025 13:37
  • Giriş: 13.07.2025 13:37
  • Güncelleme: 13.07.2025 13:47
Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Nurettin Canikli dava açmıştı: Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan’a hapis cezası
Fotoğraf: Depophotos

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezanın kesinleşmesinin ardından Şaban Vatan'ın pazartesi günü cezaevine gireceği öğrenildi.

Cezaevine girmeye hazırlanan Şaban Vatan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Katillerin mi yargılanıp ceza alması gerekiyor, yoksa kızının adalet mücadelesini veren bir babanın mı? Ben Rabia Naz için adalet istedim. Her yerde söyledim, bu olayın üstü örtülüyor. Şimdi ben cezalandırılıyorum. Bu ülkede evladını kaybetmiş bir baba susmaz."

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