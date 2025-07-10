AKP’li olan dokunulmaz oluyor!

CHP’li belediyelere düzenlenen yeni operasyonlarla belediye başkanları tutuklanmaya devam ederken yerel seçimlerde AKP’den Ordu Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit’in, cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Mayıs 2024 tarihinde, 51 yaşındaki Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit hakkında, 27 yaşındaki belediye personeli bir kadına birden fazla kez cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Mağdur kadın ifadesinde, Koçyiğit'in kendisine belediye binasının deposunda cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek, “Cinsel saldırılara son verebilmek ve delil oluşturabilmek için Koçyiğit’in depoya geldiği 18 Mart tarihinde arkadaşından aldığı telefonu gizleyerek cinsel saldırı anını video kaydına aldığını, cinsel saldırı esnasında kendisinin 'yapma' diyerek Koçyiğit’in elini ısırarak karşı koyduğunu da” söyledi.

SAVCI: RIZAYA DAYALI BİR İLİŞKİ DEĞİL

Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Ocak 2025’te hazırlanan iddianamede ise “Herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı, son eyleme yönelik telefon ile çekilmiş kamera kaydı ve çözümleme tutanağı incelendiğinde müştekinin herhangi bir rızasının bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Savcı, Belediye Başkanı Koçyiğit’in “zincirleme şekilde basit cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını istedi.

‘ARACILAR LÜKS ARABA VE İYİ BİR İŞ TEKLİF ETTİ’

Skandal ortaya çıkınca partisinden istifa eden Koçyiğit, AKP etkinlikleri ile kongrelerine katılmaya devam etti.

Davanın ilk duruşması 26 Şubat’ta Mesudiye Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mağdur kadın mahkemede, “Ahmet S., Ferda S. ve İsmail K. yanıma gelip davadan vazgeçmem için aracılık yaptı. ‘Belediye Başkanı Koçyiğit zaten halk nazarında cezasını aldı. Şikâyetten vazgeçmen halinde sana lüks bir araba alacağız, iş imkanı sunacağız, hatta düğününü yapacağız’ dediler” ifadelerini kullandı. Koçyiğit ise mahkemede yine kadının rızası olduğunu öne sürdü.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Savcı ise mütalaasında Koçyiğit’in tutuklanmasını talep ederek, “Sanık her ne kadar üzerine atılı suçlamaya yönelik inkarda bulunmuş ise de herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı… Ayrıca kovuşturmanın bu aşamasında sanığın mağdurun üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulduğu… Sanığın üzerine atılı suçun niteliği ve mahiyeti bakımından sanığın bu aşamada tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” ifadelerini kullandı.

Ancak hakim tutuklama talebini reddetti ve Koçyiğit’e yönelik sadece yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.

CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Davanın 9 Temmuz’da görülen duruşmasında ise karar çıktı. Mahkeme Koçyiğit’e önce cinsel saldırı suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezada indirime giderek Koçyiğit’i 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etti.