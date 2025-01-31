AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi madencilere yol açmak için orman kıyımına başladı

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak firması ORBEL’in 5691 hektarlık bentonit madeni ruhsat alanında ÇED başvurusu jet hızıyla onaylanmıştı.

ÇED Raporu ve dosyası hazırlama zorunluğu olan 25 hektarlık alanın hemen altındaki 24.08 hektarlık proje tanıtım dosyasına yoğun itirazlar olmuştu.

Çevre köylüler proje tanıtım dosyasına karşı dava açmış ve 14 Şubat 2025 tarihinde bilirkişi keşfi için mahkeme gün vermişti.

Ordu Büyükşehir’in iştirak firması ORBEL, proje tanıtım dosyası onaylanır onaylanmaz ilgili dosyadaki haklarını rödovans anlaşmasıyla başka maden firmalarına devretmişti.

Bu kamuoyunda ‘AKP’li belediyeler eliyle maden firmalarının izin süreçlerinin kolaylaştırılması mı sağlanıyor?’ tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Rödovans sözleşmesini alan firmaların 2B statüsünde olan arazi sahibi yurttaşlara ‘bu alanlar kamulaştırılacak, toprak üzerinde hiçbir hakkınız kalmayacak’ denilerek köylünün yerlerini almaya çalıştığı öğrenilmişti.

Madene karşı çıkan köy halkı madencileri alana sokmayacaklarını her fırsatta dile getirmişlerdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin maden sahasına giden mevcuttaki yollar ise köy halkının tapularının olduğu alanların üzerinden geçiyordu. İş makinelerini bu bölgeden geçiremeyeceğini düşünen yöneticiler ise çareyi maden sahasına yeni bir yol yapmakta buldu.

YOL YAPIM ÇALIŞMALARI 14 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Bugünkü yaşanan son gelişmede ise Gölceğiz Mahallesi'nde proje tanıtım dosyasında yer almayan ve maden sahasına ulaşmak için yapıldığı öne sürülen ve etrafında köy halkına ait herhangi bir yapı ya da bahçenin olmadığı bölgede yol için kepçelerle ağaç yıkımına başlandı.

Yine AKP’li olan Ünye Belediyesi eliyle Ünye Orman İlçe Şefliği’nden 7 dönümlük yol yapımı için alınan izinle birlikte söz konusu maden sahasına ulaşım sağlamak için ‘madencilere özel’ yol yapımına başlandı.

Orman arazisinde iş makineleriyle ağaç kıyımına başlanmasının ortaya çıkmasının ardından bölge halkı alana giderek madencilere özel yapılan bu yol çalışmasına tepki gösterdiler.

Bölge halkının tepkisi sonucu kepçeler olay yerinden uzaklaşılırken yol yapım çalışmaları 14 Şubat’taki bilirkişi keşfine kadar ertelendi.

"YOL İZNİ AYRI ALINMASI GEREKEN BİR İZİN"

ORBEL'in müdürü Salih Çınar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yol çalışmasının Ordu Valisi Muhammer Erol ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın ortak fikriyle başladığını belirten Çınar, "Çalışmanın başladığını bilmiyordum. Maden sahası projesinde yolla ilgili bir detay yok. Yol izni ayrı alınması gereken bir izin. Vali bey maden sahasına köy yolundan gidilmemesi yönünde görüş bildirmişti" dedi