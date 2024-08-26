AKP’li Özalan adeta milli utancımız oldu

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis'te, Can Atalay oturumunda yaşananlarla ilgili "Bir avuç marjinal muhalefet partilerini peşinden sürüklüyor" sözlerine yanıt verdi. Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Özel, ilgili soruya karşılık şunları söyledi: "Bir avuç FETÖ'cünün peşine koca partisini takmış biri için yine olmadık bir eleştiri. Bir avuç cemaat ve tarikatın peşine koca devleti takan biri, 15 Temmuz hain darbe girişimine yol açacakların yıllarca sıvazlamış, yolunu temizlemiş biri şimdi bizi birilerinin peşine takılmakla suçluyor."

Özel şöyle devam etti: "Peki Alpay Özalan denen organizma ne yapıyor? Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor, kadına şiddet uygulanmasına ön ayak oluyor, her şeyi başlatıyor. Ahmet Şık'ın sözü ağırdı, bazı kelimeleri Meclis'e yakışmadı. Alpay Özalan Türkiye'ye yakışmıyor. Biz Özalan'ı milli takımda oynarken milli gururumuz olarak görürdük, Erdoğan'ın partisinde milli utancımıza dönüştü. Buradan özeleştiri yapması gereken kişinin eleştiriye yeltenmesini tükenmişlik sendromuna bağlıyorum."

Özel, Erdoğan'ın "Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır" açıklamasına ilişkin de şunları söyledi: "Ben yoksulluk geride kaldı, yokluk geride kaldı diye okudum. Yasakların ve yolsuzluğun devam ettiğini kabulleniyor diye okudum. Benim okuduğum metinde yoksulluk ortadan kalktı diyor, yasaklar ve yolsuzluğun devam ettiğini itiraf ediyor. 3Y’yi bitireceğim diye geldi. 2'sinin devam ettiğini kabul ediyor. Bitirdiğim dediği şeyi görmesi için Keçiören pazarına gelsin pazar dağılırken, erken saatlerde Adana’daki ırgat pazarına bir gitsin. Dün benim gittiğim Gaziantep’e gitsin fıstık üreticisini dinlesin. Vatandaşın arasında gezsin dolaşsın. Mesele, Saray’daki kadar bir eli yağda bir balda olan bir millet yok."

Özel, Erdoğan'ın Bitlis'te Erdoğan'ın Vaniköy'de geçmişte yapı ruhsatı verilen ve yenileme sırasında İBB tarafından mühürlenen inşaat üzerinden sarf ettiği "İstanbul’un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım, akraba çiftliğine çevirdiler" sözlerine "O geldiğinde İstanbul'a 261 hançer saplandı" yanıtını verdi.