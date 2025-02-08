AKP’li Özcan’ın hesabı erken bozuldu: Yayaya kapalı üst geçidi açık gibi gösterdi

BirGün / ANKARA

AKP Ankara İl Başkanı Hasan Han Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldı. Özcan, İstanbul Yolu’nda bulunan ve tamirat için kapatılan üst geçitten çekilen videoyu paylaştığı sosyal medya gönderisinin altına, “Yavaş, sözde basın toplantısı, özde mini Cumhurbaşkanlığı algı şovunda yine hükümetimizi eleştirmiş ama… Artık dönüp yönetemediğiniz Ankara’ya bakmalısınız. İş bilmezlik, ihmal ve beceriksizlik yüzünden üst geçitler bile çökme noktasına geldi” diye yazdı.

Özcan’ın, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef almak için kullandığı videonun gerçeği yansıtmadığı, kısa sürede ortaya çıktı. Üst geçidin kullanımda olmadığı, tamirat için kapatıldığı öğrenildi. Üst geçidin girişlerinden paylaşılan fotoğraflar da AKP’li Özcan’ın aksine üst geçidin yayalara kapalı olduğunu ortaya koydu.

ERKOL’DAN TEPKİ

Üst geçit üzerinden ABB yönetimini hedef alan AKP’li Hasan Han Özcan’a ilk tepki CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’dan geldi. Özcan’ı, “Dikkatli olmaya” davet eden CHP’li Erkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Başkentin il başkanı olarak biraz olsun dikkatli olmanızı beklerdim. Size bu görüntüleri getirenleri gözden geçirin, girişleri kapalı ve tamiratta olan bir geçidi aktif kullanılıyor olarak göstererek sizi zor duruma düşürmek istemiş olabilirler. Mansur Başkan, Türkiye rekoru kırarak Ankaralıların güvenini kazandığını herkese gösterdi. Biz Ankaralı hemşerileri ve yol arkadaşları olarak gurur duyuyoruz.”