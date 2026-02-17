Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AKP’li Özhaseki rekora koşuyor: Hakkındaki haberden sonra erişim engeli haberini de erişime engelletti

BirGün’ün, “AKP’li Özhaseki’nin bir kadının kendisine ‘video’ ile şantaj yaparak 1 milyar TL istendiği iddiasıyla şikâyetçi olmasına” dair haberin erişime engellenmesine dair haberler de erişime engellendi

Güncel
  • 17.02.2026 20:38
  • Giriş: 17.02.2026 20:38
  • Güncelleme: 17.02.2026 20:40
Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Özhaseki rekora koşuyor: Hakkındaki haberden sonra erişim engeli haberini de erişime engelletti

Haber Merkezi

BirGün’ün 14 Şubat’ta “AKP’li Özhaseki’ye şantaj: 1 milyar TL istediler” başlığıyla yayımlanan haberi saatler içinde erişime engellenerek yok edildi.

“Özhaseki’nin kendisine videoyla şantaj yapılarak 1 milyar TL istendiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu ve bir kadın tutuklandığı” ifade edilen haberi eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı AKP’li Mehmet Özhaseki erişim engelletti.

Son olarak Özhaseki ile ilgili haberlerin erişime engellendiğine dair haberlerin de erişime engellendiği ifade edildi.

BirGün'e Abone Ol