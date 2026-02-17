AKP’li Özhaseki rekora koşuyor: Hakkındaki haberden sonra erişim engeli haberini de erişime engelletti

Haber Merkezi

BirGün’ün 14 Şubat’ta “AKP’li Özhaseki’ye şantaj: 1 milyar TL istediler” başlığıyla yayımlanan haberi saatler içinde erişime engellenerek yok edildi.

“Özhaseki’nin kendisine videoyla şantaj yapılarak 1 milyar TL istendiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu ve bir kadın tutuklandığı” ifade edilen haberi eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı AKP’li Mehmet Özhaseki erişim engelletti.

Son olarak Özhaseki ile ilgili haberlerin erişime engellendiğine dair haberlerin de erişime engellendiği ifade edildi.