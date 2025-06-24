AKP’li Özyer’in oteline 1 milyon TL ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Muğla Fethiye’de Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde bulunan Karataş Plajı’ndaki eski AKP Muğla milletvekili Hasan Özyer’e ait Özyer Grup’a ait otellere,, dereye atık su deşarjı nedeniyle 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uyguladı.

İl Müdürlüğü ekipleri, aynı otelle ilgili gelen ihbarlar üzerine 31 Mayıs’ta da denetim yapmış, kaçak bir bina, soyunma-giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, wc-duş gibi birimlerin inşasına başlandığı belirlemişti. Otel önündeki plajda peyzaj çalışmalarının da usulsüz yapıldığı tespit edilmişti.

Deniz içine yüzer iskelenin yapıldığı ve inşa faaliyetlerinin de devam ettiği görülen otel işletmesine, 3 milyon 343 bin 272 TL idari ceza uygulanmıştı.