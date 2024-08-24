AKP’li Şamil Tayyar’dan ‘Mehmet Şimşek’ yorumu: “İçerideki maskeli dostlar…”

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, ‘Mehmet Şimşek istifa etti’ haberlerinin ardında parti içindeki “çift ajandalı” ve “maskeli kişilerin” olduğunu iddia etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, “Maalesef. ‘Şimşek istifa etti’ yalanıyla piyasaları manipüle edenleri besleyenler, çoğunlukla içerideki maskeli dostlar” dedi.

Tayyar, “Bunların çift ajandası, bir resmi bir gayriresmi görüşü vardır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha tehlikeli olanı, bu samimiyetsiz tutumun giderek yaygınlaşması, geçer akçe olmasıdır. İtirazlarını açıkça ifade etmezler, arkadan dolanarak puan almaya çalışırlar. Sinsidirler. Şimşek bakanın, ekonomideki zorlukların yanı sıra aşması gereken bir problem de budur.”

Maalesef.



‘Şimşek istifa etti’ yalanıyla piyasaları manipüle edenleri besleyenler, çoğunlukla içerideki maskeli dostlar.



Bunların çift ajandası, bir resmi bir gayriresmi görüşü vardır.



Daha tehlikeli olanı, bu samimiyetsiz tutumun giderek yaygınlaşması, geçer akçe olmasıdır.… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 23, 2024

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönünde iddialar yayıldı. Söylentiyle birlikte dolar, 34 TL’yi gördü.

Şimşek, istifa ettiğine dair söylentilerin doğru olmadığını belirterek, “Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sermaye Piyasası Kurulu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.