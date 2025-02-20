AKP’li Sarıçam istifa etmeli

Haber Merkezi

İzmir Sağlık Platformu, “Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım, vatandaşa ‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın" diyen AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’a tepki göstererek ‘‘Bu tür söylemler, yalnızca bireysel bir nefret söylemi değil, sistematik bir şiddetin yansımasıdır" ifadelerine yer verdi.

Her geçen gün daha fazla sağlık çalışanı tehdit altında çalışmak zorunda bırakıldığı anımsatılan açıklamada yalnızca geçen yıl 30 binden fazla sağlık çalışanının şiddet vakası bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, özetle ‘‘Yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz: Bu gidişata dur demek sizin sorumluluğunuzdur. Sarıçam’ın hukukçu kimliği de göz önüne alındığında bu sözler daha da vahimdir. Kendisini bir hukuk ve siyaset insanı olarak sorumluluğu alarak istifaya davet ediyoruz’’ denildi.

CHP milletvekilleri de Sarıçam hakkında kullandığı sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.