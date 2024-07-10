AKP’li Şeref Albayrak hakkında suç duyurusu

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Urfa’nın Halfeti Belediyesi, bir dönem kayyum bir dönem de AKP'den belediye başkanlığı yapan Şeref Albayrak hakkında ‘‘ihaleye fesat karıştırma’’ ve ‘‘görevi kötüye kullanma’’ iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Halfeti Belediyesi, 2016-2019 yılları arasında kayyumluk ve 2019-2024 yılları arasında ise AKP'den belediye başkanlığı yapan Şeref Albayrak hakkında 3 ayrı suç duyurusunda bulundu.

Halfeti Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurularından, Albayrak’ın ‘‘ihaleye fesat karıştırmak’’ ‘‘edinim ifasına fesat karıştırmak’’, ‘‘görevi kötüye kullanmak’’ ‘‘kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olmak’’ ve ‘‘resmi belgede sahtecilik’’ suçları işlediği belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde, 24 Eylül 2023 tarihinde ‘‘Tüm park bahçeler ve mezarlık alanlarında bakım onarım ve rehabilitasyon’’ başlıklı hizmet alım ihalesinin ihale hukukuna aykırı olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Başvuruda, Orjin Çevre Sağlık İlaçları Peyzaj Tarım İnşaat ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 54 milyon 572 bin TL bedel ile verilen ihale için sadece 3 firmanın ihaleye davet edildiği aktarıldı. İhalenin verildiği şirketin sahibinin, davet edilen bir şirketin sahibinin kardeşi, diğer şirket sahibinin ise yakın akrabası olduğu bilgisi paylaşıldı.