AKP’li Şırnak Belediyesi 950 bin liraya ‘anıt’ dikti

Haber Merkezi

Su ve ulaşım sorunlarının çözülmediği Şırnak’ta, AKP’li belediye 950 bin liraya "100’üncü Yıl” anıtı dikti. MA’da yer alan habere, ulaşım ve su sorununun bir türlü çözülmediği kentte her yağış sonrası altyapı sistemi çökme noktasına geliyor.

Sorunların çözülmesi için defalarca belediyeye gidip yetkililerle görüşen yurttaşlar, şikâyetlerinin dinlenmediğini ifade ediyor. AKP’li belediye, kaynakları ise kentin farklı yerlerine dikilen anıtlara harcıyor. Belediye, son olarak cumhuriyetin yüzüncü yılı dolayısıyla Şırnak Üniversitesi kavşağına “100’üncü yıl” anıtı dikti. İddiaya göre, anıt 950 bin TL’ye mal oldu.