AKP’li üyeden çarpıcı dolar tahmini

Buca Belediye Meclisi’nde bütçe görüşmelerinde söz alan AKP’li Meclis üyesi Burçin Kevser Sevil, ekonomiye ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Buca Belediyesi’nin bütçesini eleştirmek isterken ekonomideki olası dalgalanmalarla dolar kurunun 50 lira olabileceğine dikkat çekti. Merkez Bankası’nın yılsonu 37,16 lira olurken AKP’li üye 50 lira olabileceğine yönelik belediyeyi uyardı.

Sevil, “2019 yılında Buca Belediyesi’nin bütçesi 269 milyon liraydı. O gün dolar 5 lira 70 kuruştu. Bu hesaplamaları yaparken bütçeyi ekim ayında görüştüğümüz için o ayki dolar kurunu baz alıyorum. 2019 yılında 63 milyon lira geliriniz vardı. 2020 yılında dolar kuru 7 lira 70 kuruş 2021 yılında dolar 8 lira 80 kuruştu. Son 3 yılda hem TL hem de dolar bazında gelirlerinizde ciddi bir artış var. Ben size 2023 yılından itibaren olan süreci biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. 2023 yılı bütçemiz 1 milyar lira. Yani 55 Milyon dolara tekabül ediyor. 2024 yılı bütçemizde 2 Milyar 700 milyon lira. 79 milyon dolara denk geliyor. Yani geçen dönemde yüzde 45 bütçenin arttığını görüyoruz. Peki 2024 yılından 2025 yılına giderken nasıl bir projeksiyon ortaya koyuyoruz diye sorarsanız onu da anlatıyorum. 2 milyar 700 milyon liradan 4 milyar 860 milyon liraya çıkan bütçemizde bugünkü kurla 142 Milyon dolar yapıyor. Bu hesaba göre geçen yıla göre bütçe yüzde 100 artmış oluyor. Diyelim ki yılsonu ve yıl başında yaşanan ekonomik dalgalanmalarla doların 50 TL olmasına sebep olursa ne olur? Bu durumda da bütçeniz 96 milyon dolar olur. Bunda da yüzde 50’ye yakın bir bütçe artışı gerçekleştirmiş olursunuz” dedi.