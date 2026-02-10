AKP’li vekil açıkladı: Askerlik sisteminde düzenleme sinyali

AKP İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü dövizle bedelli askerlik konusunda düzenleme planladıklarını açıkladı. Üçüncü’nün açıkladığı düzenleme hayata geçerse yurtdışında yaşayıp dövizle bedelli askerlik yapacaklar için ücret indirimi yapılacak.

Almanya’daki çifte vatandaşlık yasası çerçevesinde Türk pasaportuna başvurabilecek 1 milyon 300 bin kişiden yalnızca 30 bininin başvurmasına ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Üçüncü, “Vatandaşlık müracaatlarına engel olan ne diye bakıldığında, dövizli askerlik bedelinin önemli bir etken olduğunu insanlarımız söylüyor. Mükellefler, 6 bin 400 küsür euroluk dövizle askerlik bedelinin yüksek olduğunu, ödeme güçlerinin olmadığını ileri sürüyor. Alman vatandaşı kaldıklarında böyle bir askerlik mükellefiyeti oluşmuyor. Yani kendilerince, yeniden Türk vatandaşlığına girmeyerek konuyu çözüyorlar” dedi.

"TARTIŞMALARA SEBEBİYET VERMEMELİ"

Üçüncü, “Askerlik bedelinin düşürülmesi gündemimizde ancak dövizli bedelin belli bir tutara düşürülmesi toplumsal bir tartışma yaratabilir. Zira, yurtiçindeki insanlara farklı bir bedel, yurtdışındaki insanlara farklı bir bedelin yeni tartışmalara sebebiyet vermemesi gerekiyor” şeklinde yanıtladı.

Üçüncü, Türk vatandaşı olmayanlara oy verme ve emeklilik hakkı dışında diğer belli hakları tanıyan Mavi Kart uygulamasının da sayının düşük olmasında önemli bir etken olduğunu kaydetti.