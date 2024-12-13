AKP’li vekil ağaç katliamı yapacak!

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, Giresun Harşit Vadisi’nde yeni bir ağaç katliamına imza atmaya hazırlanıyor. Doğankent’e bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madenini işleten AKP’li Alagöz’ün şirketine karşı bölge halkı yaklaşık üç yıldır mücadele ediyor. Şirket, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Çatalağaç Köyü’ndeki madenin atık depolama ve kırma eleme tesisini her geçen gün genişletiyor. BirGün’ün tamamen dolan ve taşma aşamasına gelen atık havuzunu maden şirketinin iş makineleri ile çevreye boşalttığını ortaya çıkarmasının ardından şimdi de kaçak olarak bir atık havuzu daha yapıldığı anlaşıldı.

KAÇAK ATIK HAVUZU YAPTI

Alagöz Maden, 30 Ekim 2023 tarihinde “Madenin kapasite artışı ve yeni bir atık depolama alanı yapmak için” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Başvuruda, maden için bir atık havuzu daha yapılacağı, atık depolama alanının genişletileceği, sekiz galeri girişi, beş atık alanı, bir sızıntı suyu depo-lama havuzu ve şantiye alanı ilave edileceği ifade edildi. Ancak maden şirketi daha ÇED başvurusu karara bağlanmadan kaçak olarak atık havuzunu inşa etti. Ayrıca maden sahasının genişleyeceği alandaki kesilecek ağaçlar da işaretlendi.

Bölge halkı ağaçların neden işaretlendiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sorduğunda ise itiraf gibi bir yanıt geldi. Orman Genel Müdürlüğü’nün yanıtında, “Alagöz Maden Şirketi’nin Orman Genel Müdürlüğü’nden 1 Kasım 2024 tarihinde aldığı altyapı tesis iznine (su ve pasa alanı) istinaden, izin alanında kalan ağaçların değerlendirilmesi ama-cıyla yapıldığı; yapılan damgalama işlemine devam edildiği” ifade edildi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te numune aldırdı. Sekiz noktadan alınan numuneler sonucunda, bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585TL idari para cezası kesildi. BirGün’ün ulaştığı ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Üstelik önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesti. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.

İHALELERLE ZENGİN OLDU

Covid-19 aşısını getiren ve Sağlık Bakanlığı’na kuduz aşısı satan Keymen İlaç’ın sahibi de yine AKP Milletvekili Cantürk Alagöz. Kamudan yaklaşık 43 ayrı ihale alan Keymen İlaç, yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL’lik sözleşme yaptı.