AKP’li vekil deprem yardımını götürmüş!

Kamudan aldığı milyonlarca liralık ihalelerle gündem olan AKP Antep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci’nin imza attığı bir başka skandal daha ortaya çıktı.

6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde Antep’te de büyük bir yıkım yaşandı. Devlet, kamu kurumları enkazlara müdahalede yetersiz kaldı, sokakta kalan depremzedelere yine halk yardım eli uzattı. Depremzedeler sokaklarda “Devlet, AFAD, Kızılay nerede?” diye sorarken ülkenin dört bir yanında yurttaşlar yardım seferberliği başlattı.

Yurttaşlar, topladıkları yardımları deprem bölgesine gönderdi. Ancak Antep’e gönderilen jeneratör, elektrikli ısıtıcı ve cep telefonu şarjı gibi birçok yardım malzemesinin, dönem AKP Antep İl Başkanı olan Mehmet Eyup Özkeçeci’nin “Ünal Sentetik Dokuma” isimli fabrikasına götürüldüğü ortaya çıktı.

Mehmet Eyup Özkeçeci

İTİRAF ETTİ

Depremden sonra İl Başkanlığı görevinden ayrılarak Antep Milletvekili olarak Meclis’e sokulan AKP’li Özkeçeci’ye BirGün ulaştı. Deprem yardımlarını fabrikasına götürdüğünü itiraf eden Özkeçeci, “Evet, yardımları fabrikamıza götürdük. Sivil vatandaşların yardımları hepsi. O dönemde herkes yardımları depolamak için hanesini açtı. Bizim fuar merkezimiz yardımla doldu sonra biz de hanemizi (fabrikamızı) açtık. Artık bir tane yardım yok hepsini ihtiyaç sahiplerine gönderdik” dedi.

Özkeçeci yardımları ne zaman ve nereye gönderdiğini açıklamazken BirGün’ün edindiği bilgiye göre kısa süre önceye kadar söz konusu yardımlar fabrikada bulunuyordu.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “6 Şubat depreminde Gaziantep’in özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleri büyük bir yıkım yaşadı. Oradaki bütün vatandaşlarımız ekmeğinden, suyuna, sobasından, diğer elektronik aletlerine ulaşımda zorluklar yaşadı. Vatandaşlar bu kadar zorluk ve sıkıntı yaşarken, Gaziantep’te bazı yerlerde depolar bulunurken yardım malzemelerinin döneminin AKP Gaziantep İl Başkanı’nın fabrikasında stoklanmasını doğru bulmuyorum. Nasıl ki il başkanıyken, milletvekiliyken ihale alması etik değilse; deprem yardımı malzemelerinin de fabrikasında stoklanması etik değildir. Bununla ilgili yetkililerin elinde herhangi bir kayıt var mı, bu malzemelerin hepsi dağıtıldı mı, kimlere verildiği konusunda da kamuoyunun aydınlatılması bence yerinde olur” ifadelerini kullandı.

BU KADAR PERVASIZLIĞA NASIL İZİN VERİLİYOR?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, BirGün’ün ortaya çıkardığı "AKP’li Vekil Mehmet Eyup Özkeçeci’nin Türkiye Şeker Fabrikaları’na 115 milyon TL’lik çuval sattığı"na ilişkin skandal hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Halkın alın teriyle dalga geçiliyor, bu düzen artık sürdürülemez. Bu kadar pervasızlığa nasıl izin veriliyor?" diyerek tepki gösterdi. Adem, BirGün’ün ortaya çıkardığı skandala ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, özetle şu ifadelere yer verdi: "Şimdi de AKP’li bir milletvekilinin kamuya çuval satarak servetini katlamasını izliyoruz. Bu, halkın gözünün içine baka baka yapılan bir hukuksuzluk ve adaletsizliktir. Sahte gübre yandaşlardan, çuvallar milletvekillerinden! Halkın alın teriyle dalga geçiliyor, bu düzen artık sürdürülemez. Bu adaletsizliğin hesabını verecekler!"

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 26 Haziran 2024 tarihinde 50 kilogramlık şeker çuvalı alımı için ihale düzenledi. 7 Ağustos tarihinde imzalanan söyleşmeyle, ihaleyi AKP Milletvekili Özkeçeçi ile aile üyelerinin sahibi olduğu Antep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı ve şirkete yaklaşık 115 milyon TL ödeneceği açıklanmıştı.

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LÜKS KONUTU BIRAK DEPREM KONUTUNA BAK

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılma sürecinin belirsizlik içinde olduğunu, buna karşı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) bazı bölgelerde lüks ve yüksek fiyatlı konutlar inşa ettiğini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Adana’da yapımı devam eden TOKİ inşaatlarına giderek incelemelerde bulunan Şevkin, "Şu ana kadar depremzedelere kaç konutun teslim edildiği bilinmiyor ancak TOKİ lüks ve yüksek fiyatlı konut yapımına hızla devam ediyor. Yıl sonuna kadar depremzedeye kaç konut teslim edilecek bilinmiyor. TOKİ’ye sesleniyoruz, lüks konutu bırak deprem konutlarına bak" dedi.

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KAMU GÖREVLİLERİ DE YARGILANSIN

Malatya’da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişiye mezar olan tutuklu sanığın bulunmadığı Kırçuval Otel davasının ikinci duruşması bugün Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Otelde yaşamını yitiren milli voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş’ın annesi Zeliha Ağırbaş, "Bizim çocuklarımızı oraya Malatya Büyükşehir Belediyesi yerleştirdi. Hani neredeler? Neden yargılanmıyorlar” diye sordu. Otelde yaşamını yitirenlerin yakınlarının şikâyeti sonrasında otel sahibi ve dönemin AKP’li Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklanmış ardından tahliye edilmişti.