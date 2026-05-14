AKP’li vekil Erdoğan’a övgü yağdırdı: CHP’den sert yanıt

AKP’li isimlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik övgü dolu açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

AKP milletvekillerinin “Erdoğan’a dokunmak ibadet”, “İkinci peygamber gibidir”, “Allah’ın tüm vasıflarını üzerinde toplayan bir lider” sözlerinden sonra AKP’li Fatma Öncü de TBMM kürsüsünde Erdoğan’a övgü yağdırdı.

Sözcü'nün haberine göre; engelli vatandaşların temel haklarına erişimin sağlanması konusunda verilen araştırma önergesi görüşülürken konuşan Öncü “Birçoğunuzun hayal bile edemeyeceği dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz ama bunu kime borçluyuz biliyor musunuz? Akıl, vicdan, insan onuruna saygı duyan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyuz, minnettarım’’ dedi.

CHP’li Gökhan Günaydın “O olmazsa olmayacak mı bu memleket’’ derken, Öncü “O olmazsa olmaz’’ dedi.

Günaydın da “Allah akıl fikir versin’’ cevabını verdi. CHP’li Aliye Ersever de “Niye olmaz?’’ diye sordu. Öncü de “Dünya lideri, saygı duyun hocam’’ dedi.

Günaydın “Biraz dik durun, biraz onurlu durun. Hayatınızı bir kişiye bağlamışsınız” diye konuştu.

Öncü de “Sizde yok diye üzülmeyin’’ dedi.

CHP’li Yüksel Taşkın da “Siz ne işe yarıyorsunuz?’’ diye sordu.