AKP’li vekil halka döviz satışının yasaklanmasını istedi: "Ekonomist değilim ama..."

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a “Vatandaşın döviz almasını yasaklayın. Dövizi sadece ihracat ithalat yapanlar alsın” önerisinde bulundu.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Fatih Karahan’a öneride bulundu.

Ekonomist olmadığını belirten Güneş,döviz ve enflasyonun faizle durdurulamayacağını söyledi.

"DİJİTAL PARA SİSTEMİ ÇIKARTILABİLİR"

Güneş, şunları söyledi:

"Ben ekonomist değilim ama vatandaşın dövize yönelmesini, dövizi mevduat olarak kullanmasını engellemenin bir yolu vardır diye düşünüyorum. Nedir o? Diyelim ki Türkiye’de dövize yönelik, dövize endeksli, dolara, Euro’ya endeksli veya altına endeksli bir dijital para sistemi çıkartılabilir. Vatandaşın yatırımları bu dijital para üzerinden yaptırılabilir. Döviz bulundurulması, döviz alınması yasaklanır ve ihracat, ithalat yapacak insanların resmi işlemleri bankadan yapılırsa bu olay çözülebilir diye düşünüyorum."