AKP’li Vekil TSK’ye kum torbası sattı!

AKP Antep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) milyonlarca liralık kum torbası sattığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11. Ana İkmal Merkez Komutanlığı 1 Temmuz 2025 tarihinde 1 milyon 130 bin adet kum torbası almak için ihale düzenledi. İmzalanan sözleşmeyle ihaleyi Antep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı ve şirkete 6 milyon 581 bin TL ödeneceği açıklandı. Ayrıca kum torbalarının iki parti halinde Ankara’daki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası’na teslim edilmesi istendi.

AKP’Lİ VEKİL’İN ŞİRKETİ

Milyonlarca liralık ihaleyi alan şirketin sahipleri ise AKP Antep Milletvekili Mehmet Eyup

Özkeçeçi ile aile üyeleri. AKP’li Mehmet Eyup Özkeçeci daha önce yaptığı açıklamada ise kamudan milyonlarca liralık ihale aldığını doğrulayarak “Ben ticaret erbabıyım” ifadelerini kullanmıştı.

İHALELERLE KÖŞEYİ DÖNDÜ

Öte yandan AKP’li Özkeçeci’nin şirketi 2011 ile 2025 yılları arasında kamudan 24 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 365 milyon TL’yi buluyor. Özkeçeci’nin en fazla ihale aldığı kurumların başında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) geliyor.

Özkeçeci, 6 Şubat 2023’te deprem felaketinde de bir skandala imza atmıştı. Yurttaşlar, topladıkları yardımları deprem bölgesine gönderdi. Ancak Antep’e gönderilen jeneratör, elektrikli ısıtıcı ve cep telefonu şarjı gibi birçok yardım malzemesinin, dönemin AKP Antep İl Başkanı olan Mehmet Eyup Özkeçeci’nin “Ünal Sentetik Dokuma” isimli fabrikasına götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Depremden sonra İl Başkanlığı görevinden ayrılarak Antep Milletvekili olarak Meclis’e sokulan AKP’li Özkeçeci yaptığı açıklamada deprem yardımlarını fabrikasına götürdüğünü doğrulayarak, “Evet, yardımları fabrikamıza götürdük. Sivil vatandaşların yardımları hepsi. O dönemde herkes yardımları depolamak için hanesini açtı. Bizim fuar merkezimiz yardımla doldu sonra biz de hanemizi (fabrikamızı) açtık. Artık bir tane yardım yok hepsini ihtiyaç sahiplerine gönderdik” demişti.