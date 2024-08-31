AKP’li vekilden aktiviste tehdit

Sokak hayvanlarına katliamın önünü açan yasaya tepki gösteren aktivist Eda Sheldon AKP Muğla Milletvekili Yakup Otgöz tarafından tehdit edildi.

Sheldon, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde birlikte pankart açarak protestoda bulundu. Yerel gazeteye de demeç veren Sheldon AKP Milletvekili Yakup Otgöz'ün Seydikemer Belediye Başkanlığı döneminde hayvanlar için bir şey yapmadığını belirtti.

BAŞINA GELECEKLERİ GÖRÜRSÜN

Sheldon yaşananların ardından akşam saatlerinde AKP Milletvekili Yakup Otgöz tarafından aranıp tehdit edildiğini öne sürdü. Karakola giderek şikayetçi olan Sheldon ifadesinde yaşananları şöyle anlattı: "Benim hakkımda nasıl böyle ileri geri konuşursun, utanmıyor musun dedi. Konuşmamızda küfür ve hakaretin olmadığını, sadece yasal hakkımı kullandığımı kendisine beyan ettim. O da bana karşı 'sokak köpeği sorunu yok mu' dedi. Ben de kendisine 'başkan olduğun dönemde çalışmadığın için var' dedim. Bana 'bana bak sen kimsin' dedi. Ben de ona 'beni tehdit mi ediyorsun' diye sordum. 'Başına gelecekleri görürsün. Ben sorumlu değilim' dedi. 'Sen beni tehdit edemezsin sakın beni bir daha arama seni şikâyet ederim' dedim ve telefonu yüzüne kapatım. Daha sonra beni tekrar aradı, ben de aramayı reddettim. Milletvekili olması onun bir vatandaşı tehdit edebileceği anlamına gelmiyor. Vatandaş olarak eleştirme hakkını kullandım. Kendisi bir milletvekili ve siyasi bir güç olduğu için can güvenliğinden ötürü uzaklaştırma talep ediyorum."

Sheldon, karakola gittiğinde ilk önce ifadesinin alınmadığını, savcının adliyeye gelmesini talep ettiğini de öne sürdü.