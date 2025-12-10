AKP’li vekilden “Bu hafta bahis operasyonu mu yapılır” tepkisi

AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, futbol dünyasına yönelik gerçekleştirilen bahis operasyonun zamanlamasına tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), toplam 197 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Eskişehirspor’da forma giyen amatör lisanslı 7 oyuncu da disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı.

“LİGİN DİZAYN EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

AKP'li Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehirspor’un liderle oynayacağı maç öncesi 7 oyuncumuza birden ceza veriliyor. Sezonun belki de en kritik maçı öncesi tam da bu hafta mı beklendi, soruyorum! Kimin ne zaman cezalı olacağı belli değil, 3. Lig’de her iş keşmekeş. Derhal adil ve düzenli bir ceza takvimi uygulanmalıdır. Biz, suçlu cezasını çekmesin demiyoruz; ancak verilen cezalar üzerinden ligin dizayn edilmesi kabul edilemez. Bu konunun takipçisi olacağımı ve kulübümüze yapılan haksızlıkla mücadele edeceğimi de tüm kamuoyuna bildiririm.”