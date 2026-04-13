AKP’li vekilden skandal “tek taraflı boşanma” çıkışı: “Hayır diyen taraf boşanabilsin”

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), TBMM İnsan Haklarını İnceleme ve Dilekçe Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon Alt Komisyonu’nun 8 Nisan tarihli toplantısında AKP’li Adem Yıldırım’ın dile getirdiği boşanma önerisine sert tepki gösterdi.

Yıldırım’ın, “Nikâh masasındaki usulü boşanma masalarına getirmemiz lazım” diyerek taraflardan birinin “hayır” demesiyle boşanmanın gerçekleşmesini savunduğu belirtildi.

EŞİK, bu yaklaşımın “hızlı boşanma” değil, erkekler lehine işleyen tek taraflı bir “boş ol” sistemi anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu anlayışın kadınların ve çocukların başta nafaka olmak üzere ekonomik haklarını hedef aldığı, boşanma sürecindeki şiddeti azaltmak bir yana daha da derinleştirebileceği ifade edildi.

KADINLARIN MALİ HAKLARINI GASP EDECEKLER

Platformun açıklamasında, mevcut hukuk sisteminde anlaşmalı boşanmanın zaten mümkün olduğu, tarafların boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu üzerinde uzlaşması halinde davaların kısa sürede sonuçlanabildiği hatırlatıldı. Bu nedenle gerçekten “hızlı boşanma” isteniyorsa mevcut düzenlemenin yeterli olduğu, asıl hedefin kadınların mali haklarını tasfiye etmek olduğu vurgulandı.

EŞİK, boşanmanın yalnızca evliliğin sona ermesi olarak görülemeyeceğini; kadınlar açısından bunun aynı zamanda ekonomik olarak ayakta kalma, şiddetten kurtulma, çocukların bakımını sürdürebilme ve yeni bir yaşam kurma mücadelesi olduğunu kaydetti. Açıklamada, Türkiye’de kadınların çoğu zaman güvencesiz işlerde çalıştığı ya da bakım yükleri nedeniyle istihdam dışında kaldığı hatırlatılarak nafaka ve tazminat gibi hakların boşanmanın ayrılmaz parçası olduğu belirtildi.

BOŞ OL SİSTEMİ

TBMM tutanaklarına da yansıyan tartışmada Yıldırım, boşanmalarda “kusurun ortadan kaldırılmasını” ve taraflardan birinin mahkeme huzurunda “hayır” demesiyle boşanmanın gerçekleşmesini savundu.

CHP’li Gülizar Biçer Karaca ise buna itiraz ederek evliliğin iki tarafın rızasıyla kurulduğunu, boşanmanın da tek taraflı iradeyle masada sonuçlandırılamayacağını söyledi. Karaca, boşanma davalarının uzamasının temel nedeninin usul değil, yargı sistemindeki yük ve işleyiş sorunları olduğunu vurguladı.

EŞİK açıklamasında, “boşanmayı hızlandırma” başlığı altında yürütülen tartışmaların nafakanın sınırlandırılması, aile arabuluculuğu ve dini referanslarla şekillenen aile hukuku anlayışıyla birlikte ele alındığına dikkat çekti. Platform, Medeni Kanun’un eşitlikçi yapısının aşındırılmasına karşı çıkacaklarını belirterek, “Boşanma kararı nafaka, tazminat ve velayetten ayrılamaz. Kadınların yaşamı, emeği ve hakları pazarlık konusu değildir” dedi.