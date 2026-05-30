AKP’li vekilden üniversitelerde organize istismar iddiası: “Polisler de işin içinde”

2 yıl önce Van’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır'daki ofisinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ensarioğlu, "üniversitelerde organize istismar ağı" olduğunu ifade ederek çarpıcı iddialarda bulundu.

Kameralar önünde yaptığı açıklama yapan Ensarioğlu, üniversitelerde istismar ağı bulunduğunu söyledi ve “İspatlarım” diyerek iddiasını bir adım ileriye taşıdı. Bu tür vakaların bir polis, bir asker, bir iki öğrencinin olayı olmadığını belirten Ensarioğlu, "Bu organize bir olaydır" ifadelerini kullandı.

Ensarioğlu, söz konusu istismar ağının bölgedeki 5-6 üniversitede bulunduğunu belirterek, Kars Kafkas Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Munzur Üniversitesinin isimlerini verdi.

"POLİSLER DE İŞİN İÇİNDE"

İçerisinde polislerin de yer aldığı istismar ağının, yoksul ailelerin çocuklarını hedef aldığını söyleyen Ensarioğlu, öğrencilerin "Örgütçüsünüz" denilerek tehdit edildiğini ve istismara maruz bırakıldığını dile getirdi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile görüşmek istediğini ancak görüşmenin gerçekleşmediğini de anlatan Ensarioğlu, "O gün görüşseydi çok şey belki daha erken ortaya çıkabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖRGÜTÇÜSÜNÜZ DİYORLAR"

Amida Haber'e konuşan Salim Ensarioğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Yalnızca Nizamettin'den (Kabaiş) duyduklarım (değil), daha önce de bölgesel olarak çalışmalarımda hep bu olay önüme çıktı. Yani burada, bir polisin, bir askerin veya iki tane öğrencinin olayı değil. Bu organize bir olaydır. Eline düşürdüğü kitleleri, puanları düşük olan, fakir aile çocukları… Özellikle 5-6 üniversitede; Kars’tır, Fırat Üniversitesidir, efendim Munzur Üniversitesidir, Van Üniversitesidir... Burada mağdur olan, ekonomisi iyi olmayan çocukları tehdit edip, 'Örgütçüsünüz, bilmem nesiniz' diyerek, ahlaksız polislerin bir kısmı —her kurumda ahlaksız insanlar olur, askerde de aynı şekilde var— bunlar eline düşürüp, üniversitedeki ahlaksız birkaç tane adamın desteğiyle ağına düşürüp istismar etmişler."