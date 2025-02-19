AKP’li vekile istifa çağrısı

Haber Merkezi

Sağlık emek ve meslek örgütleri, AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın “Memnuniyetsizlik varsa ben vatandaşa ‘Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın’ derim” sözlerine tepki göstererek istifa çağrısı yaptı. Ankara Tabip Odası’nda (ATO) yapılan ortak açıklamada konuşan ATO Genel Sekreteri Kemal Oskay, sağlık emekçilerini hedef gösteren AKP’li Sarıçam’ın kamuoyu tepkisi karşısında geri adım atmak zorunda kaldığını belirtti.

Oskay “Sağlık Bakanlığı, bu sorumsuz açıklamayı yapan milletvekilini savunmak yerine gereğini yapmalıdır. Sağlık sistemindeki sorunların sebebi sağlık politikalarını oluşturanlar, sağlığı piyasalaştıranlar, sağlık emekçilerini tehdit ederek hedef gösterenlerdir” dedi. Oskay, sağlıkta şiddete karşı atılması gereken adımları da sıralayarak şöyle devam etti:

“Siyasette ve medyada şiddet diline son verilmelidir. Türk Tabipleri Birliği tarafından taslağı hazırlanan Şiddet Yasası yürürlüğe konmalıdır ve failleri cezalandıran caydırıcı yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Hastayı müşteri, hastaneleri AVM gibi gören Sağlıkta Dönüşüm Projesi sona erdirilmeli, toplum sağlığını önceleyen kamucu, planlı, eşit bir model uygulanmalıdır.”