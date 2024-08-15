AKP’li vekili cezalar bile durdurmuyor

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, Giresun Harşit Vadisi’nde göz göre göre bir çevre katliamına imza atıyor. Bölge halkının tüm itirazlarına rağmen maden çalışmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Alagöz’ün Doğankent ilçesinde bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te numune aldırdı. Sekiz noktadan alınan numuneler sonucunda, bazı değerlerinin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585TL idari para cezası kesildi. BirGün’ün ulaştığı ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atıksu vasfını kazandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

ÇEVRE FELAKETİ YAŞANACAK

Üstelik geçen yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesti. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.

Bölge sakinleri, Alagöz Maden’in ağaç katliamı yaptığını, çevre köylerin de ana su kaynağı olan Derin Dere’yi yıllardır kirlettiğini ifade ediyor.

BirGün’e konuşan bölge halkı, “Madenin atık su havuzu tamamen dolu ve patlamak üzere. Önlem alınmadığı için kısa süre sonra göz göre göre bir çevre felaketi yaşanacak. Yetkilileri defalarca uyardık ancak kimse bizim sesimizi duymuyor. Maden çalışması nedeniyle dere ve dereyi besleyen su kaynakları siyah renge döndü. Tüm bunlar yaşanırken Alagöz maden firması kapasite artırımı için ÇED Sürecine gitti ve şuan da patlamak üzere olan Atık Depolama Havuzunu 10 kat büyütmek istiyor. Yaklaşık 2 milyon 200 metre küp alana çıkarmak ve su kaynaklarının üstüne inşa etmek istiyor. Ayrıca bu kapasite artırımı Doğankent, Tirebolu, Görele ve Çanakçı ilçelerini kapsıyor. Bu ilçelerde ki su kaynaklarında galeri ve pasa alanları talep ederek tüm su kaynaklarını tehdit ediyor” dedi.

İHALELERLE ZENGİN OLDU

Sağlık Bakanlığı’na kuduz aşısı satan Keymen İlaç’ın sahibi de yine AKP Milletvekili Cantürk Alagöz. Kamudan yaklaşık 43 ayrı ihale alan Keymen İlaç’a kamunun kasasından yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL ödendi.

İMAR RANTI SAĞLANDI

Covid-19 salgınında Çin’den yapılan aşı tedarik sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiası ile anılan Alagöz, milletvekili seçilmeden kısa süre önce, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan ticaret alanı statüsündeki arazisinin inşaat alanını (emsal) artırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmuştu. Teklif CHP, MHP ve İyi Parti gruplarının ret oyuna rağmen AKP’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla kabul edilmişti.