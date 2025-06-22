AKP’li vekili para cezası durdurmuyor

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, Giresun Harşit Vadisi’nde çevre katliamına devam ediyor.

Alagöz Maden Şirketi, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Doğankent İlçesine bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki Alagöz’ün “kurşun, çinko ve bakır” madeni için 30 Ekim 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı.

İKİ ATIK BARAJI DA KAÇAK

Başvuruda, maden için bir atık havuzu daha yapılacağı, atık depolama alanının genişletileceği, sekiz galeri girişi, beş atık alanı, bir sızıntı suyu depolama havuzu ve şantiye alanı ilave edileceği ifade edildi. Ancak maden şirketi daha ÇED başvurusu karara bağlanmadan kaçak olarak atık barajı inşa etti. Bu skandalın ardından şirketin ikinci bir kaçak kimyasal atık barajı inşa ettiği ortaya çıktı. BirGün, maden kaçak atık barajlarını görüntülerle belgeledi.

BAKANLIK SÜRE VERMİŞ

Bir yurttaş ise BirGün’ün ortaya çıkardığı maden şirketinin kaçak atık barajlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanıtında ise “İzinsiz yapılan atık barajı için 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında firmaya idari para cezası uygulanmış olup, işletmeye süre verilmiştir. ÇED süreci Bakanlığımızca yürütülmekte ve süreç devam etmektedir” denildi.

DEFALARCA CEZA KESİLDİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te numune aldırdı. Sekiz noktadan alınan numuneler sonucunda, bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585TL idari para cezası kesildi. BirGün’ün ulaştığı ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Üstelik önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesti. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.

VALİ MADENİ ZİYARET ETTİ

Giresun Valisi Fatih Serdengeçti, 28 Ocak’ta çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etmişti. Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından maden ziyaretinin fotoğraflarını paylaşarak “Alagöz Maden Doğankent tesislerinde tetkiklerde bulunarak şirket yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldık” demişti.

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BÖLGE HALKI ANKARA’YA GİDİYOR

Bölge halkı yarın saat 13.00’da Ankara’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın önünde buluşacak. Yurttaşların açıklamasında, “İçme suyu kaynaklarımızı ve yaylalarımızı tehdit eden maden faaliyetlerine karşı yıllardır mücadele ediyoruz. Daha önce maden sahasında yapılan protestolara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sessiz kalırken, bu kez sesimizi 23 Haziran'da, Bakanlık önünde ÇED İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısına taşıyacağız” denildi.