AKP’li vekilin FETÖ dosyası Meclis’te: Dokunulmazlığı kaldırılırsa yargılanacak

BirGün\Ankara

Danıştay, Giresun Üniversitesi’nin önceki Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, yardımcıları ve danışmanları hakkında yargılama kararı verdi.

Danıştay Birinci Dairesi’nin 27 Aralık 2023 tarihli kararında, Giresun Üniversitesi’nde 2016 yılında FETÖ soruşturmaları için inceleme komisyon kurulduğu, bu kurulun başkanlığını dönemin Rektörü Cevdet Coşkun yaptığı ve Mustafa Cin, Mustafa Serkan Soylu, Nazım Elmas, Oktay Karaman ve Abdullah Çelik’in üye olarak kurulda yer aldığı belirtildi.

Ancak bu isimlerin FETÖ’yü korudukları ve akademisyenlere kin ve husumet besleyerek görevlerini kötüye kullandıkları, komisyonlardaki FETÖ soruşturması dosyalarını karara bağlamadıkları belirtildi.

Komisyon yer alan, dönemin Rektör Danışmanı olan şimdi AKP Giresun Milletvekili olan Nazım Elmas için ise dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanması için TBMM’ye ve Adalet Bakanlığı’na yazı yazıldı.

Diğer sanıklar için ilk duruşma 28 Şubat’ta Giresun 5.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.