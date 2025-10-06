AKP’li vekilin maden şirketi tribünde protesto edildi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta dün oynanan Sebat Gençlikspor karşılaşmasında Giresunspor taraftarları, Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde faaliyet gösteren AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi Alagöz Maden Şirketi’ni protesto etti.

Çotanak Stadyumu'nda taraftarların açtığı “Giresun’da Çevre Katliamı Yapan Alagöz Holdinge Hayır” yazılı pankart, son haftalarda bölgede yaşanan çevre felaketini yeniden gündeme taşıdı.

Maçı, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de tribünde izledi.

KİMYASAL ATIKLAR DEREYE KARIŞMIŞTI

Öte yandan BirGün, AKP’li Alagöz’ün sahibi olduğu Giresun’daki madenin kimyasal atık havuzunun yağmurun etkisiyle taştığını ortaya çıkarmıştı. Kimyasal atıklar toprağa ve dereye karışmıştı. Bakanlık ile Valilik, çevre katliamına dair bir açıklama yapmadı.