AKP’li vekille Koç, Seyfe’yi kurutacak

Kırşehir'de Boztepe ilçesindeki Çimeli, Körpınar köylerinin bulunduğu tarım, mera ve hazine arazilerinin de olduğu alana altın madeni yapılmak istenmesine yaşam savunucuları ve yöre halkı tepkili. Maden sahasının kent merkezini besleyen su kaynaklarına yakın bir yerde olduğunu belirten halk, ‘‘Maden sahasının kirli suyunun 3 kentin su ihtiyacını karşılayan Kızılırmak’a karışması tehlikesinin bulunuyor. Ankara, Kırşehir, Kırıkkale kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Kurumaya yüz tutan Seyfe Gölü de bu proje sonrası geri dönüşümü mümkün olmayan şekilde tamamen yok olacak’’ uyarısını yaptı.

Koç Holding’e bağlı Demir Export A.Ş. ile AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas İnşaat A.Ş‘nin ortaklığındaki Defaş Madencilik ve Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında yürütülen altın madeni projesi, hızla hayata geçirilmeye çalışılıyor. Maden sahasının ruhsat alanı büyüklüğünün 2 bin 252 hektar olduğu ve sondaj çalışmalarının tamamlandığı belirtiliyor.

Bölgede geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sağlayan halk, şimdiden su sıkıntısıyla karşı karşıya. Yöre halkı, ‘‘Maden sahasının bulunduğu yerde su toplama alanları yok olacak, Seyfe'ye giden yer altı suları kesilecek. Kılıçözü’nü besleyen su kaynakları da yok olmuş olacak. Dolayısıyla Kızılırmak'a ulaşacak sular bitmiş olacak. Seyfe Gölü de tamamen kuruyacak. Kullanacak kimyasal maddeler bir sızıntı durumunda Seyfe Gölü'ne karışacak hem de Kılıçözü'yle Kızılırmak'a karışacak hem de Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir çevre sorunları yaşayacak’’ diyerek projeye tepki gösterdi.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Demirtaş, 3-4 köy çevresine yapılmak istenen madenin tarım alanları, meralar ile hazine arazilerini içine aldığını belirterek, ‘‘Bu alan Boztepe ilçesine ve Kırşehir merkezine çok yakın bir yer. Kentin içme suyunu sağladığı yeraltı kuyularının hemen bitişiği. Maden yapılırsa su kaynakları da etkilenecek’’ dedi. Şirketin altın madenciliği için başvurusunu yaptığını ve ruhsatını aldığını kaydeden Demirtaş ‘‘ÇED raporuna göre, alanın yüzde 19'u mera, önemli bir kısmı da tarım alanı. İlçenin en az yarısı sulanabilir nitelikte tarım arazisi. Maden yapılırsa geri dönülmeyecek biçimde yok olacak. Bu alanın içinde 14 tane büyük altın madeni ocağı açılacak. 14 tane ocağın en sığ olanı 80 metre derinliğinde, en derin olan da 200 metre. Burada kullanılacak kimyasal maddelerin ne kadar kullanılacağı gibi pek çok belirsizlik var’’ diye konuştu.

Söz konusu madenin faaliyeti girmesiyle bölgede 27 endemik bitkinin de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Demirtaş "Bu alanda sadece orada yetişen bir tane endemik bitki var örneğin. Lokal endemik bitki o yok olacak. Dört tanesi de o bölgede yetişen endemik bitki. Bir de 22 tane başka yerlerde de yetişen ama sadece Türkiye'de yetişen endemik bitki var. Toplam 27 tane endemik bitki etkilenecek’’ değerlendirmesini yaptı.

Maden aramalarında her gün 739 kilo patlayıcı kullanılacağını da söyleyen Demirtaş "Proje süresince bölgede 247 bin bin ton patlayıcı kullanılacak. Bu patlayıcının gürültüsü, sarsıntısı, tozu ve kirli havasıyla, bölgede yaşanmaz hale getirecek. Kırşehir sınırları içinde Seyfe Gölü'ne kadar olan bölgede toplam 4 farklı şirkete daha altın madeni ruhsatı verilmiş. Bu proje ile Seyfe Gölü daha ciddi zarar görecek’’ değerlendirmesini yaptı.

∗∗∗

HAYVANCILIK DERİN YARA ALACAK

Projenin yerleşim yerlerine de yakın olduğunu söyleyen Demirtaş, ‘‘500-600 metre mesafede Çimenli, Boztepe ve Körpınar Köyü var. Maden açılacak yeri deyim yerindeyse hayvancılık organize bölgesi gibi. Proje hayata geçerse hayvancılık biter’’ dedi. Madenle birlikte milyon tonlarla ifade edilen atığın çıkacağını söyleyen Demirtaş, ‘‘Dağlar kadar yeni pasa alanları oluşacak. Köyler boşalacak" diye konuştu. Çevre Bakanlığı’nda bugün İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacağını kaydeden Demirtaş, ÇED'in bu haliyle kabul edilmesi durumunda dava açılacağını kaydetti.

∗∗∗

KIRŞEHİR İLİÇ OLMASIN

Yaşam savunucuları Kırşehir’de madene karşı eylem yaptı. Eyleme katılan SOL Parti, X hesabından ‘‘Kırşehir İliç olmayacak. Sömürge madenciliğine karşı toprağına sahip çıkan Kırşehir halkının yanındayız’’ diye yazdı.