AKP’li vekille Koç’a talan için onay

İlayda SORKU

İklim krizinin etkisiyle artan kuraklık ve su krizi birçok kentte etkisini artırırken AKP iktidarı kalan su kaynaklarını da sermayeye peşkeş çekmekte kararlı.

Kırşehir’de, Koç Holding’e ait Demir Eksport ve AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun Fernas şirketi ortaklığındaki Defaş Madencilik’e onay çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentin suyunu kurutacak altın madeni projesi için çevresel etki değerlendirmesine (ÇED) olumlu kararı verdi. Tüm itirazlara rağmen projenin önündeki engeller ortadan kalkmış oldu.

YAŞAMI BİTİRECEK

Bölgede Ankara merkezli Defaş Madencilik’e verilen üç ayrı ruhsat sahasının toplam büyüklüğü 5 bin 855 hektarı buluyor. Projeyle birlikte yılda 3 milyon ton cevher çıkarılarak 200 bin ton zenginleştirilmiş cevherin elde edilmesi hedeflendi. En yakın konuta yalnızca 393 metre mesafede planlanan proje hayvancılık başta olmak üzere bölgedeki çiftçilik ve tarım faaliyetlerinin tamamını doğrudan etkileyecek. Proje, başkentin 2040’a kadar içme ve kullanma suyunun yüzde 60’ını karşılamayı planladığı Kızılırmak’ı besleyen Kılıçözü Çayı’na da 1 kilometre mesafede. Proje sahası, doğal koruma alanı ilan edilen ve birçok endemik kuş türünün göç durağı olan Seyfe Gölü sulak alanına ise yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta. Binlerce hektarlık ormanlık, tarım, mera ve devlet hazinesi alanlarını Defaş’a teslim eden proje kapsamında ayda 46 patlama gerçekleştirilecek.

KIRŞEHİR’E HANÇER

Kırşehir Çevre Koruma Platformu’ndan Şakir Şenol, itirazlara rağmen projeye verilen ÇED olumlu kararının kabul edilemez olduğunu söyledi. Şenol ‘‘Bu karar Kırşehir’in gözden çıkarıldığının bir göstergesidir” dedi. Kızılırmak havzası içerisinde, önemli tarım arazilerinin, meraların ve besicilik alanlarının olduğu geniş bir bölgenin madencilik faaliyetleri ile yok edilmeye çalışıldığını vurgulayan Şenol, şöyle devam etti: “Üstelik çıkarılacak cevher yurtdışına götürülecek ve orada zenginleştirme işlemi yapılacak. Kamu yararı olmadığı gibi toplum yararı da yok. Proje ekolojik ve ekonomik yıkım projesidir. Kırşehir’in yok olması için saplanan bir hançer. Bozlaklar, Anadolu bozkırının sakinliği ve zenginliği içerisinden yükselen bir çığlıktır. Bozlaklar diyarı yok edilmeye çalışılıyor. Hukuki süreç başlatacağız. Sömürgeci madencilere geçit vermeyeceğiz.”

***

224 BİN AĞAÇ CENGİZ’E FEDA

Bakanlık tarafından bir talan projesi için daha onay çıktı. İktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır’ın Boyabat’ta kurmak istediği bakır ocağı için ÇED olumlu kararı verildi. 224 bin 895 ağacın kesileceği proje kapsamında bölgeye açık ocak ve atık depolama tesisleri kurulacak.

***

ŞİMDİ NE YAPMALI?

Yaşam savunucuları 25 Ocak Pazar günü saat 13.00’de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde “Allı turnalar öksüz kalmasın, Kırşehir yok olmasın” şiarıyla bir panel gerçekleştirecek. “Sömürgeci madencilere karşı şimdi ne yapmalıyız?” başlıklı panelde mücadele olanakları tartışılacak. Ardından saat 16.30’da altın madeni alanı ziyaret edilecek.