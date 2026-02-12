AKP’li vekillerin gölgesinde yemin

POLİTİKA SERVİSİ

İktidarda kalmak için tüm kozlarını masaya süren Saray yönetimi Kabine’ye de el attı. Resmi Gazete'de gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, "affını isteyen" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

İBB operasyonları başta olmak üzere pek çok siyasi operasyonla adı gündeme gelen Akın Gürlek ile gerici İskilipli Atıf anmasına katılması ile hatırlanan Mustafa Çiftçi’nin aldığı yeni görevler tartışmalara neden oldu.

Her iki isim de Saray’ın bir seçim kabinesi hazırladığı yorumlarını beraberinde getirdi. Gürlek’in Adalet Bakanlığı’nın başına getirilmesine ilişkin, iktidarın yargı sopasıyla muhalefeti susturmak istediği, itiraz edenin cezalandırıldığı bu dönemde baskı otobanının daha da yoğunlaşacağı yorumları yapıldı.

Çiftçi’nin İçişleri Bakanlığı’na geçmesiyle de baskıların yanı sıra toplumsal yaşama yönelik kısıtlama ve yasakların artacağından endişe ediliyor. Saray yönetiminin bu atamalarla birlikte “yenilenme” illüzyonu yaratmayı, muhalefete gözdağı vermeyi, önüne çıkacak engellere karşı önlem almayı amaçladığı konuşuluyor.

Bugünün BirGün'ü

YEMİN GERGİNLİĞİ

Söz konusu atamalar ülke gündemine düşerken Gürlek’in Meclis’teki yemin töreninde CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti. Bu sıra çıkan kavgada AKP’li vekil Osman Gökçek ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ı arasında yumruklu kavga yaşandı. Gürlek ise AKP’li vekillerin arasına girerek yemin edebildi. Gürlek'in yemini sırasında AKP'li vekiller Gürlek'in etrafında çember oluştururken muhalefet sıralarından Anayasa kitapçığı fırlatıldı.

YILDIRAMAYACAK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis Genel Kurulu'ndaki yemin töreni ile ilgili, "Bu yemin töreni mutlak butlandır. Hiç gerçekleşmemiştir ve koşulları sağlanmamıştır. Divan oluşmaksızın çağrılmıştır, kendisi çağrılmadan gelmiştir, iki bakan kürsüde olmuştur, kürsü fiilen abluka halindeyken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir. Bu yemin geçersiz olduğu için de şu anda Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı oluşmamıştır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına sert tepki göstererek partisinin "tarihin en ağır siyasi operasyonuyla" karşı karşıya olduğunu söyledi. "Teslim olmayacağız, umutsuzluk yok" diyen Özel, CHP’nin kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Özgür Özel, "Partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığına atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de saldıracak" dedi. "Erdoğan'ın kendilerini normal siyasi bir mücadeleyle yenemeyeceği için geleceğin iktidarına ve Cumhurbaşkanına darbe girişiminde bulunduğunu, bunu da Akın Gürlek'in şeklen istanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadığını, sonrasında yine siyasi bir göreve getirdiğini" söyleyen Özel, "Biz durduğumuz yerdeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiçbir sıra dışı müdahale, hiçbir saldırı yıldıramaz" şeklinde konuştu.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, "İktidar, içine düştüğü çaresizlik ve korku sebebiyle her türlü hukuksuzluğu göze almıştır. Geleceğimiz büyük tehdit altındadır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise kabine değişikliği ile ilgili, "Yeni kabine değişikliği ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki illüzyondan başka bir şey değildir" dedi. Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin değerlendirme yapan Dervişoğlu, "Ana muhalefet partisine yönelik en büyük hukuki süreçleri yöneten bir ismin Adalet Bakanı olarak görevlendirilmesi bu davaların siyasi yönünü de somutlaştırmış ve resmileştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Gürlek’in Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanı yapılması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Eski AKP’li Hüseyin Kocabıyık, atamayı “erken seçim” işareti olarak yorumladı, kararın “devlet kültürüne aykırı” olduğunu savunarak “Devlet Bahçeli nasıl ikna edildi? Benim tanıdığım Devlet Bahçeli'nin böyle bir yanlış atamaya izin vermemesi gerekirdi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görevi devreden eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hizmetleri için teşekkür ederek Akın Gürlek ve Mustafa Çifçi'ye yeni görevlerinde başarı diledi. Erdoğan ayrıca CHP lideri Özgür Özel'i de deprem bölgelerindeki çalışmalara yönelik açıklamaları ve siyasi yorumları üzerinden hedef aldı.

KOLTUK KRİZİ

Adalet Bakanlığı’ndaki devir teslim töreninde Akın Gürlek’in oturduğu koltuğun, Yılmaz Tunç’un koltuğundan daha alçak olması dikkat çekti Gürlek’in koltuğunun seviyesini yükselmeye çalışanlardan birinin de Furkan Torlak olması dikkat çekti.

***

GÜRLEK BUZKIRAN ROLÜ ÜSTLENDİ

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, hâkimlikten başsavcılığa uzanan kariyeri boyunca verdiği kararlar ve yürüttüğü soruşturmalarla sık sık tartışmaların odağında yer aldı.

• Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a hapis cezası.

• Eski İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak, 'barış bildirisi'ne ceza.

• ÇHD eski Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın tutuklanması.

• İBB Operasyonlarında öne çıktı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu ve ilçe belediyelerini hedef alan tüm operasyonlar onun imzasını taşıyor.

• Menajer Ayşe Barım Gezi Direnişi'ni organize ettiği ve bazı sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddiasıyla hapis cezası aldı.

• Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması.

• Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları.

• Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek’e İstanbul Boğazı manzaralı bir villa tahsis edildiğini ve villanın tadilatı için yaklaşık 40 milyon lira harcandığını öne sürdü. Özel ayrıca, Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından hem savcı maaşı aldığı hem de Eti Maden’in Lüksemburg’taki şirketinde yönetim kurulu üyeliği görevinden maaş almaya devam ettiğini iddia etti. Özel hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve soruşturma başlatıldı.

***

İSKİLİPLİ ATIF ANMASINA KATILDI

Erdoğan’ın İçişleri Bakanlığı’na atadığı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin geçmişi de yeniden gündemde. İskilipli Atıf anmasına katılması, oğlunun çakarlı araç paylaşımları ve Erzurum Kongre Binası’yla ilgili sözleri tartışma yaratan Çiftçi, “ilk hafız bakan” olarak anılıyor.

• Erzurum'dan önce Çorum'da vali olarak görev yapan Çiftçi'nin, 2021 yılında İskilipli Atıf anmasına katılması tartışma yarattı. Çiftçi'nin anmaya katılması yargıya taşınmış ancak soruşturma izni verilmemişti.

• Çiftçi'nin küçük oğlunun babasının makam arabasıyla yaptığı çakarlı araç paylaşımı da tepki çekmişti.

• Çiftçi'nin Erzurum Valiliği döneminde, Erzurum Kongresi binasının yıkılması gerektiği yönündeki açıklaması da tepki çeken bir başka açıklaması olmuştu.

• Aynı zamanda hafız olan yeni İçişleri Bakanı'nın Diyanet İşleri Başkanlığının Hafız Ol Hafız Kal Yarışması'nda Türkiye birinciliği bulunuyor. Eski AKP'li Şamil Tayyar, Çiftçi için "Kabinenin ilk hafız bakanı" ifadesini kullandı.