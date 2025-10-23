AKP’li yıllarda cezaevleri doldu

Haber Merkezi

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Ekim 2025’e ait hapishane istatistiklerini yayımladı. Rapora göre Türkiye’deki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü toplam mahpus sayısı 420 bin 904’e ulaştı. Bu sayı, hapishane kapasitesinin yüzde 138’ine denk geliyor.

Son açıklanan verilere göre, Türkiye’de toplam 304 bin 964 kapasiteli 402 hapishanede 420 bin 904 mahpus tutuluyor. 120 bin 13 mahpus açık, 300 bin 891 mahpus kapalı hapishanelerde kalıyor. Bianet’in derleği verilere göre, bu mahpusların 357 bin 646 ’sı hükümlü, 63 bin 258’i tutuklu. 200‘ü LGBTİ+, 14 bin 276’sı yabancı, bin 453’ü ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü. Hapishanelerde dil ve konuşma engelli olan 19, görme engelli 42, işitme engeli olan 28, işitme ve konuşma engeli olan 18 ve ortopedik engeli olan 162 kişi olmak üzere 269 engelli mahpus var.

Hapishanelerdeki mahpusların 6 bin 543’ü 65 yaşın üstünde. 2025 yılında hapishanelerde öğrenimini sürdürebilen mahpus sayısı 77 bin 14 ve sigortalı olarak mesleki faaliyette bulunan 58 bin 500 mahpus bulunmakta. Hapishanelerde 187’si kız çocuğu olmak üzere 12-18 yaş arası 4 bin 561 çocuk tutulmakta. 19 bin 290 kadın mahpusun yanında annesi ile 0-3 yaş 434, 4-6 yaş 388 çocuk kalıyor.

Toplam mahpus sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4, son altı aya göre ise yüzde 4,4 artış gösterdi. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana mahpus sayısında 7 kat artış gözlemleniyor. 23 yıl önce 59 bin 429 olan mahpus sayısı, bugün 420 bine 904’e ulaştı. Bu da yüzde 608 oranla yaklaşık 7,1 kat artışa denk geliyor.

∗∗∗

KİMSEYİ TAHLİYE ETMİYOR

Cezaevlerindeki mahpuslara dönük baskı ve hak ihlalleri gündemden düşmüyor. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi aynı zamanda İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Eş Başkanı Avukat Ömer Faruk Yazmacı, 17 Ekim’de Kırşehir S Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki mahpuslarla görüşme gerçekleştirdi. MA'ya görüşmenin içeriğini paylaşan Yazmacı, Temmuz-Ekim ayları arasında 8 mahpusun tahliyelerinin farklı gerekçelerle engellendiği bilgisini aktardı. İdare ve Gözlem Kurulu'nun “keyfi” kararlar aldığını belirten Yazmacı, “Kırşehir S Tipi hiç kimseyi tahliye etmiyor. Pişmanlık dayatılıyor. ” dedi.