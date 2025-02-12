AKP’liler ayakkabısı olmayan çocuklarla cami açılışı yapmış

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ve kardeşleri Antep’in Karkamış ilçesine cami yaptırdı. 7 Şubat’ta da düzenlenen törenle caminin açılışı yapıldı. Açılış töreninde, protokolle birlikte kurdele kestirilen çocukların ayakkabısının olmadığı görüldü.

Açılış programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AKP Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Camilerimiz, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden biridir” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Camilerimiz, huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın mekânlarıdır. Karkamış’ta böyle güzel bir eserin kazandırılmış olması bizleri mutlu ediyor. İnşallah burada edilen dualar, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirsin" ifadelerini kullandı.