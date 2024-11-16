AKP’liler bilek güreşinde: “Bir daha boyunu aşan işlere bulaşma”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrısının ardından AKP içinde başlayan tartışma sürüyor. Son olarak Şamil Tayyar, Mehmet Uçum’a yanıt verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, katıldığı televizyon programında "PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise Uçum’a, PKK’yi “Kürt siyasi hareketi” olarak tanımlamasından dolayı tepki göstermişti. Tayyar'ın tepkisinin ardından Mehmet Uçum, "Terörle Mücadelede Organik Bütünlük İlkesi" başlığıyla yeni bir açıklama yapma gereği duydu ve "Terör örgütleriyle müzakere yapılmayacağı gibi terör örgütlerini kullanan devletlerle de terörün müzakeresi yapılmaz" ifadelerini kullandı. Uçum sözlerine şöyle devam etti:

UÇUM’DAN SAVUNMA

“Terörle mücadelede devletin; Irak ve Suriye’deki terör unsurlarını farklı görmesinin söz konusu olmadığı defalarca ifade edildi. Buna göre PKK, PYD, YPG birbirinden ayrı değil genel yönetimleri, kullanılma amaçları ve onları yönlendiren güçler açısından organik bütünlük içindeki terör yapılarıdır. Terörle mücadelede organik bütünlükten taviz verilmeyeceği konusunda başta Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerce daha önce ısrarlı açıklamalar yapıldı. Sonuç olarak PKK-PYD-YPG’nin Kürt siyasi hareketi olarak gösterilmesine karşı ve Kürtlerin terör istismarından kurtarılmasına yönelik geliştirilen bir Devlet inisiyatifi vardır. Tam da bu amaçla söylenmiş olan 'PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik -KARŞI- geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor' ifadesini manasına aykırı şekilde hangi niyetle olursa olsun çarpıtmaya kalkmayın, kimse kanmaz."

“ADAMA LAFINI YEDİRİRLER BÖYLE”

Şamil Tayyar da bunun üzerine, Uçum'un açıklamasındaki ilgili kısmın görseli eşliğinde yeni bir paylaşımda bulundu. “İri kelimelerle boyunu aşan laflar ediyordun?” ifadeleriyle açıklamasına başlayan Tayyar, Ne oldu? Racon kesiyordun, Devlet Bey’in lafına kulp takıyordun, danışman değil de Cumhurbaşkanı gibi hüküm cümlesi kuruyordun. Sahiden ne oldu? Azarı işitince, aydınlandın birden Sorosçu” dedi.

“Adama lafını yedirirler böyle. Terör örgütü PKK ile ilgili sözlerinin arasına ‘KARŞI’ kelimesini ekleyerek yanlış anlaşıldığını söylüyorsun” ifadelerini kullanan Tayyar, mesajını şöyle noktaladı:

“Zırva tevil götürmez ama yine de olsun. Tavsiyemdir, bir daha boyunu aşan işlere bulaşma, ensendeyim. Haberin olsun.”

İri kelimelerle boyunu aşan laflar ediyordun?



Ne oldu?



Racon kesiyordun, Devlet Bey’in lafına kulp takıyordun, danışman değil de Cumhurbaşkanı gibi hüküm cümlesi kuruyordun.



Sahiden ne oldu?



Azarı işitince, aydınlandın birden Sorosçu.



Adama lafını yedirirler böyle.



Terör… pic.twitter.com/es8tfabI46 — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 16, 2024

DİĞER DANIŞMAN DA YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan Şamil Tayyar'a bir yanıt da Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan gelmişti. Uçum’a arka çıkan Ogan, “Mehmet Uçum'un ne dediğini, Sayın Devlet Bahçeli'nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor. 'Müslüman ekmeğini yiyip, gavur kılıcını kuşanmak' diye tabir eder eskiler. Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun, bir yanda sen bir yanda Türköne. Herkes belli de siz kimsiniz!” diye paylaşım yapmıştı.