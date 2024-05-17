AKP’liler boş koltuk görünce dayanamıyor

Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanlığını 424 milyon TL borçla devreden AKP'li Fatih Kayacan’ın Diyanet Vakfı’na Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan genç işsizlik, hemen her yıl Türkiye'nin en yakıcı sorunları arasında yer aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsteyen herkese iş var" dese de giderek derinleşen ekonomik krizin de etkisiyle işsizlik, kronik hale geldi.

AKP'LİLERİN KEYFİ YERİNDE

Türkiye’de kronik hale gelen işsizlik, AKP’lileri ise etkilemiyor. AKP iktidarlarında kamuda birden fazla koltuğu bulunan bürokratlar olağan hale gelirken koltuğunu kaybeden yöneticilere de hemen yeni bir koltuk ayarlandı. Türkiye Diyanet Vakfı bünyesine yapılan atama da AKP iktidarında Türkiye’de yayılan anlayışa ayna tuttu.

KARA KUTUYA ATAMA

2014-2019 ve 2019-2024 dönemlerinde olmak üzere, iki dönem Bolvadin Belediye Başkanlığı yapan AKP’li Fatih Kayacan, 31 Mart 2024'de belediye başkanlığını seçimini kaybetti. Seçimlerin ardından yalnızca bir ay koltuksuz kalan Kayacan’ın, Diyanet Vakfı’na atandığı öğrenildi. Kayacan’ın 1 Mayıs itibarıyla denetlenmediği için “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen ve her yıl bağışlardan milyarlarca lira gelir elde eden Diyanet Vakfı’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiği bildirildi.

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KOLTUK GİTTİ BORÇ KALDI

31 Mart’ta AKP’den MHP’ye geçen Bolvadin Belediyesi’nin yeni yönetimi, belediye binasına devralınan borçların listesini astı. Liste, Diyanet Vakfı’na atanan eski başkan Kayacan’ın belediyeyi 424 milyon 43 bin TL borçla devrettiğini ortaya koydu.