AKP’liler çocuklara su sebilini çok gördü

Başkent’teki AKP’li Pursaklar Belediyesi, CHP’nin "okullara su sebili konulması” önerisini kabul etmedi.

AKP’li Ertuğrul Çetin’in yönettiği Pursaklar Belediyesi’nin Ekim ayı Meclis toplantısında CHP’li meclis üyelerinin teklifi görüşüldü.

CHP’li Meclis Üyeleri Mehmet Aydın, Bekir Hoçanlı, Murat Caferoğlu, Yavuz Çimen ile Kasım Topgül sundukları önergede, "Okullarımızın açılması ile öğrencilerimizin hem ekonomik hem de sağlığı açısından su ihtiyaçlarının karşılanması için okullarımıza su sebili konularak su sebili desteği verilmesini talep ediyoruz” dedi.

‘ŞEBEKE SUYU İÇİLEBİLİR’

Ancak belediye yönetimi önergeye, “İlçemizde şebekeden akan içme ve kullanma suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak herhangi bir mahzur taşımadığı, kullanılmasında ve içilmesinde bir sakınca olmadığı ASKİ tarafından ifade edilmektedir. Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli istişare halindedir… Sonuç olarak, böyle bir talebin resmi kurumdan gelecek yazı doğrultusunda konunun değerlendirilmesinin daha uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır” diye yanıt verdi.

ÖZGÜR ÖZEL ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Beyoğlu mitinginden, CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nin okullara su sebili koymasını örnek göstererek şunları anlatmıştı:

“Bir gün emekli evinde beni pazar kahvaltısına çağırdı (Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney). Kahvaltı sırasında bir hanımefendi, ‘çocukların suyu için teşekkür ederim, Allah razı olsun’ dedi. İnan ‘sağ ol ablacım’ dedi. Ben sordum, İnan dedi ki; ‘Başkan’ım Beyoğlu deyince herkes zengin bir ilçe zannediyor ama fakirimiz çoktur. Okul zili olunca durumu olan çocuklar şişe suyu alıyor, gariban çocuğu tuvalet musluğunu ağzına dayıyor. Biz bunu görünce okullara su sebili, arıtma koyduk, zengini de fakiri de aynı suyu içiyor.’

Duyunca dedim ki İnan, bunu bütün belediyelerimizin yapması lazım, tüm belediyelere yaydık. Erdoğan’a Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyorum, valinin, ilçe emniyet müdürünün, okul müdürünün engel olmadığı bir yer olup da bizim su vermediğimiz bir yer varsa söyleyin İnan’ın hatırına su getirelim. Buradan Türkiye’deki bütün okul müdürlerine sesleniyorum, okulunuzda iyi su, zengin çocuğuna parayla satılıp, fakirin çocuğu çeşmeden içiyorsa size yazıklar olsun.”