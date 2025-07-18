AKP’liler "yanlışlıkla" iyi bir şey yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 2017 yılında yapılan bir tahsis işlemi daha iptal edildi.

Belediye Meclisi’ne sunulan komisyon raporunda, mülkiyeti İBB’ye ait olan Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi’ndeki binanın, AKP’li Mevlüt Uysal’ın Başkan olduğu 2017 yılında eğitim ve sosyal hizmetleri geliştirecek projelerde kullanılmak üzere Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği’ne 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis edildiği belirtildi.

AMACI DIŞINDA KULLANILDI

Binanın tahsis amacı dışında kullanıldığına vurgu yapılan raporda, işlemin iptal edilerek kültür, sanat, müzik evi ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na 5 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisi önerildi.

AKP’li meclis üyeleri komisyon raporuna şerh düşerek itiraz etti. AKP’lilerin şerhinde “Dosyada tahsis amacına aykırı kullanıldığına ilişkin bir tespit bulunmamaktadır… Taşınmazın Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesi yönündeki karara katılmıyoruz” denildi.

ERDOĞAN’IN ARKADAŞININ DERNEĞİ

134 numaralı komisyon raporu İBB Meclisi’nde oylanırken dikkati çeken bir gelişme oldu. Derneğe yapılan tahsisin iptali ve binanın CHP’li Beyoğlu Belediyesi’ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi.

Tahsis işlemi iptal edilen Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği’nin kurucusu İBB’den uzun yıllar “danışman unvanıyla” maaş alan ve Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen İsmail Hakkı Turunç.

HAMAMCILIKTAN SİYASETE…

AKP’li Turunç, aynı zamanda 15 Temmuz Derneği’nin başkanlığını da yürütüyor. Turunç daha önce AKP’li Fatih Belediyesi’nde belediyesi başkan yardımcılığı yaptı ve görevinden istifa ettirilen AKP’li eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın da danışmanıydı.

Geçmişte hamam işlettiği ve Recep Tayyip Erdoğan ile yolu kesiştikten sonra hayatının değiştiği de iddia edilen Turunç, Erdoğan’a en yakın isimlerden biri. 2011’deki seçimlerde AKP Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) koordinatörü olarak İzmir’de görevlendirilen Turunç, 2009’daki yerel seçimlerinde Diyarbakır’da görevlendirildi. Turunç, 1993- 1997 yılları arasında Refah Partisi Fatih İlçe Başkanlığı yaptı. 1999 yılında Fazilet Partisi ilçe meclis ve büyükşehir meclis üyesi oldu.